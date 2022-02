Révolution médicale – Grégoire Courtine veut faire remarcher des milliers de paraplégiques Associé à la neurochirurgienne du CHUV Jocelyne Bloch, le neuroscientifique de l’EPFL planche sur un essai clinique de grande envergure. Emmanuel Borloz

Michel Roccati (à gauche) est totalement paraplégique. Grâce à l’implant du duo Courtine-Bloch, il remarche et parvient même à rester plusieurs heures debout. Alain Herzog/EPFL

La scène se passe au dernier marché de Noël, à Lausanne. Debout derrière une table, droit comme un «i», un homme sirote un verre et discute avec la tablée. Rien de plus banal? Sauf que l’homme en question, Michel Roccati, est totalement paraplégique. Depuis un accident de moto et une rupture de la moelle épinière, le ressortissant italien ne sent plus ses jambes, qu’il est incapable d’activer tout seul. Et pourtant, il marche. Quelques minutes plus tôt, agrippé à un déambulateur, il cheminait sur le Grand-Pont.