Action militante spectaculaire – Greenpeace usurpe l’identité de Proviande Un communiqué parvenu aux médias annonçait ce matin le nouveau nom de l’interprofession de la filière viande, rebaptisée en Prolocal. Proviande prépare une riposte juridique. Lucie Monnat

Les activistes de Greenpeace ont été jusqu’à changer le logo du siège de Proviande en Prolocal, à Berne. © Greenpeace/Ephraim Bieri

Proviande qui se renomme Prolocal, voilà qui avait le potentiel d’un scoop. «Alors que l’humanité est confrontée à des crises climatiques et écologiques, Prolocal considère qu’il est irresponsable d’encourager des habitudes de consommation destructrices pour l’environnement et de pousser ainsi l’agriculture dans une ornière», pouvait-on lire ce matin sur le tout nouveau site de la faîtière du secteur de la production de viande. Dans un communiqué envoyé ce matin aux médias, la faîtière annonçait qu’elle ferait à l’avenir uniquement la promotion de viande suisse à 100%. Le but: sortir de la dépendance de la Suisse aux fourrages importés de l’étranger.