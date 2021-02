Libre-échange – Greenpeace préconise le non à l’accord avec l’Indonésie Greenpeace Suisse s’oppose à l’accord de libre-échange avec l’Indonésie, soumis au vote du peuple le 7 mars.

L’accord soumis au vote du peuple le 7 mars ne peut pas garantir l’importation d’huile de palme durable, déplore Greenpeace lundi dans un communiqué.

Sur le principe, il s’agit d’un pas dans la bonne direction: il y a une tentative de prendre en compte les critères de durabilité pour les critères de production d’huile de palme.

Le label le plus largement utilisé pour la certification de la durabilité de l’huile de palme est le RSPO (Roundtable for Sustainable Palmoil). Or Greenpeace critique ce label depuis des années et a montré à plusieurs reprises, selon l’organisation, pourquoi il ne garantit pas une production durable, soit une huile de palme produite sans pesticides et ne provenant pas de la destruction de nouvelles forêts vierges ou de tourbe.

Les principaux problèmes sont la mise en œuvre et surtout les mécanismes de contrôle et de sanctions, puisque l’industrie se contrôle elle-même et qu’elle est tout sauf transparente. Tous les efforts déployés pour faire de la RSPO un label auquel les consommateurs peuvent faire confiance ont jusqu’ici échoué.

Loi «Omnibus» signalée

Greenpeace signale également la loi dite «Omnibus» adoptée par le Parlement indonésien en octobre dernier. En plus des coupes sociales et des menaces sur les droits des communautés autochtones, cette nouvelle loi s’attaque au principe de précaution et aux déjà faibles normes environnementales de l’Indonésie.

Selon Greenpeace, l’accord de libre-échange avec ce pays donne la priorité aux intérêts économiques des entreprises et des grands investisseurs au détriment de la protection de la biodiversité et des droits humains.

