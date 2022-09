Nouvelle vidéo choc – Greenpeace dénonce «la souffrance légale» de l’élevage intensif Une vidéo montre des cochons et des poulets entassés et enfermés ou encore des carcasses d’animaux. L’ONG déplore cette réalité à l’approche des votations fédérales. Sonia Imseng

© Greenpeace

La population suisse doit se prononcer le 25 septembre sur l’initiative «Non à l’élevage intensif». Les partisans s’activent pour dénoncer les conditions de vie des animaux de rente, à l’image de Greenpeace Suisse. L’ONG révèle ce mardi de nouvelles vidéos des élevages conventionnels qui fournissent de la viande à Migros et Coop. Des images tournées en 2022 en Suisse.

«Le bien-être des animaux n’est pas garanti dans ce processus. Les images montrent des milliers de poulets, dont certains sont malades ou immobiles, des carcasses sur le sol et des porcs entassés sans aucun accès à l’extérieur» dénonce Greenpeace dans un communiqué.

«Préserver la dignité animale»

Mais tout cela n’a rien d’inégal, et c’est bien là le problème pour l’ONG. «La Suisse et ses lois parmi les plus strictes au monde en matière de protection animale cautionnent ces conditions d’élevage», explique Fanny Eternod, porte-parole chez Greenpeace. La porte-parole revient sur leur démarche: «Nous ne souhaitons pas pointer ces trois exploitations en particulier, mais montrer la réalité des élevages qui fournissent Coop et Migros.»

