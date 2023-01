Abo Abus spirituels au sein d’Eucharistein – Graves dysfonctionnements dans une communauté catholique Plusieurs témoins et un audit dénoncent des problèmes de santé et d’emprise au sein de la fraternité Eucharistein créée en Valais en 1996. Son fondateur, Nicolas Buttet, conteste ces accusations.

La croix spécifiquement utilisée par la fraternité Eucharistein. JEAN-GUY PYTHON

Le père Nicolas Buttet est suspendu de son ministère. Le fondateur de la fraternité Eucharistein, communauté catholique qui jouit d’une maison à Saint-Maurice (VS) et de deux châteaux en France, n’a plus le droit de dire la messe, de pratiquer la confession, ni même de se rendre dans la fraternité. En quelques mois, ce prêtre charismatique et fréquemment médiatisé a tout perdu. Il vit désormais dans un monastère français et conteste les faits qui lui sont reprochés. Eucharistein est sous la houlette d’un nouveau modérateur, décrit comme pondéré et humaniste, qui tente de redresser la situation.