Un incendie à Gy – Grave feu de cheminée Les pompiers ont dû intervenir dans la commune en milieu de soirée. Marc Mouquin

Des moyens importants ont été nécessaires. Les pompiers volontaires sont aussi intervenus. © Incendie Secours Genève Les pompiers en intervention sur le toit du bâtiment atteint. © Incendie Secours Genève Le feu a pris dans la cheminée d’une maison villageoise. © Incendie Secours Genève 1 / 3

Le Service d’Incendie et de Secours de la Ville de Genève est intervenu vendredi soir à 21h20 pour un gros feu de cheminée, au chemin de Garmaise, à Gy. L'opération a duré plus de deux heures et a également nécessité l'appui des sapeurs-pompiers volontaires de la commune. Le sinistre est maîtrisé.