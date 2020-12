Voile – Grave avarie de quille pour Alan Roura Le skipper genevois a stabilisé la situation. Il étudie avec son équipe à terre la possibilité, ou non, de remédier à cette avarie et de poursuivre sa course. Sport-Center

Alan Roura a des problèmes. Twitter @AlanRoura

Alan Roura a informé son équipe ce samedi au matin qu’il était de nouveau victime d’une fuite d’huile au niveau d’un des deux vérins hydrauliques de son voilier. Dans l’impossibilité de faire re-fonctionner ce système de bascule de quille, essentiel à la compétitivité de son bateau «La Fabrique», le skipper genevois analyse la situation avec son équipe à terre afin de prendre les décisions adéquates à la seconde partie de son tour du monde en solitaire.

Il avait célébré Noël en même temps que son entrée dans l’océan Pacifique, marque virtuelle de la mi-parcours du Vendée Globe, en franchissant la longitude du cap Sud de la Tasmanie vendredi 25 décembre au matin (heure française). Mais à peine 24 heures plus tard, Alan Roura déplore un nouveau problème au niveau des vérins de quille de «La Fabrique».

Situation stabilisée

C’est à la suite d’un empannage dans 30 nœuds de vent que l’un des tuyaux du système hydraulique aurait lâché, en fin de quillage, l’appendice retombant alors brutalement sous le vent. C’est la deuxième fois que le navigateur suisse se retrouve confronté à ce genre de problème, après une première fuite et le changement dudit tuyau le 28 novembre dernier.

Alan Roura a d’ores et déjà stabilisé la situation en parvenant à bloquer la quille dans son axe, altérant ainsi lourdement les performances de son bateau, mais assurant sa sécurité à bord. En concertation étroite avec son équipe technique afin d’identifier les éventuels dommages collatéraux et les causes de cette nouvelle casse, il restera au Genevois de 27 ans à déterminer de la possibilité, ou non, de remédier à cette avarie et de poursuivre sa course.