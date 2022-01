Route de Lausanne – Grave accident dans une station-service Un piéton s’est retrouvé coincé sous un camion qui redémarrait après un passage aux pompes. Chloé Dethurens

Le pronostic vital de la victime est engagé. 24HEURES/GERALD BOSSHARD

Un grave accident s’est produit lundi en fin de matinée dans une station-service de la route de Lausanne. Alors qu’il traversait le site pour rejoindre sa voiture, un homme né en 1940 s’est fait happer par un camion qui redémarrait. La victime, originaire d’Italie, s’est retrouvée coincée sous le poids lourd. La police a été alertée à 11 h 37, confirme son service de presse.

Le Service d’incendie et de secours (SIS) a été dépêché sur place avec trois véhicules, dont une ambulance, et quinze sapeurs, afin de baliser la zone et dispenser les premiers secours. À leur arrivée, la personne avait déjà été évacuée par une ambulance privée en direction des Urgences, avec un pronostic vital engagé au moment des faits.

