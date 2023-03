Football – Granit Xhaka: «Murat Yakin est l’entraîneur, il décide» Le capitaine de l’équipe de Suisse fêtera sa 112e sélection contre Israël mardi (20h45) à Genève. Et il ne veut pas faire de cas de son positionnement. Valentin Schnorhk Genève

Granit Xhaka s’est rangé derrière son sélectionneur, avant le match contre Israël. keystone-sda.ch

Mine de rien, il fêtera sa 112e sélection mardi (20h45) contre Israël à Genève. Granit Xhaka s’apprête ainsi à égaler Alain Geiger. Dans l’histoire de l’équipe de Suisse, le capitaine actuel ne sera devancé plus que par Heinz Hermann et ses 118 apparitions sous le maillot national. «Cela me rend fier, surtout face à tous ces gens qui disaient que je n’étais pas fier de jouer pour la Suisse», a lâché le milieu d’Arsenal en conférence de presse lundi.

Avant de relativiser: «Dans le fond, ça ne me change pas la vie, je regarde ça match après match. C’est le plus important.» Même si, pour Granit Xhaka, il y a aussi une idée de revanche: «Les critiques à mon égard n’ont jamais cessé, accepte-t-il. Elles sont encore là. Mais j’ai pris de l’âge et j’arrive plus facilement à vivre avec.» Et puis, il y a aussi un match que le patron de l’équipe de Suisse considère comme important: «Nous voulons nous qualifier, tonne-t-il. La manière? Elle n’est pas forcément une garantie pour nous qualifier. Mais il est clair que nous avons pour ambition, en tant que favoris, de gagner nos dix matches.»

Attention à Israël

Et à quelle position doit jouer Granit Xhaka? En milieu défensif, ou plus haut, en relayeur gauche, tel qu’il le fait à Arsenal? Il balaye: «Murat Yakin est l’entraîneur, il décide où je dois jouer.» Ce à quoi le sélectionneur fait remarquer que son capitaine «peut très bien jouer plus haut».

Au-delà du positionnement de Xhaka, il y a un match de qualification qui se présente pour l’équipe de Suisse. Murat Yakin le veut «dominant» de la part de son équipe. «Ce sera très compliqué, a-t-il ajouté. Israël est une équipe technique, qui nous posera des problèmes.» Quant à une éventuelle approche différente de celle utilisée contre la Biélorussie, le technicien veut attendre le dernier entraînement, prévu lundi.

