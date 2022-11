Une position en question – Granit Xhaka en 8 au lieu d’être en 6, ça change quoi? Le capitaine de l’équipe de Suisse a occupé un poste de milieu relayeur contre le Cameroun. Ça a affecté son influence sur le jeu de l’équipe. Décryptage. Valentin Schnorhk Doha

1 / 2 Le rôle de Granit Xhaka contre le Cameroun décortiqué: en N o 8, il doit se placer entre les lignes, derrière les milieux adverses. Ici, il offre une solution à Freuler qui ne le cherchera pas. DR

La dernière fois que Murat Yakin l’avait changé de place, Granit Xhaka avait déboulé face à la presse avec l’idée de régler ses comptes. C’était en République tchèque début juin, la Suisse avait perdu 2-1 et le capitaine de l’équipe de Suisse avait été aligné au poste de milieu relayeur gauche. «N’importe quel entraîneur qui me connaît sait que je suis mieux plus bas», avait-il alors lâché, actant sa relation tendue avec le sélectionneur.