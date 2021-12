Encre bleue – Grands-mères au pouvoir! Julie

Décidément, on en apprend tous les jours avec cette pandémie!

À la question de savoir qui allait bien pouvoir contrôler les certificats sanitaires à Noël dans les fêtes de famille, quand celles-ci rassemblent plus de dix personnes, le président de la Confédération a répondu en plaisantant: «La grand-mère!»

Mais Guy Parmelin plaisantait-il vraiment mardi, lors du point presse du Conseil fédéral, quand ont été annoncées les nouvelles mesures pour contrer la 5e vague?

Ou pensait-il, en son for intérieur, que seule une femme d’expérience, rompue à l’art de la cohabitation et la gestion des conflits familiaux, avait l’autorité suffisante sur son monde pour faire passer la pilule?

Ce serait alors reconnaître que le statut de mère-grand a évolué…

Car les grands-mères d’aujourd’hui n’ont plus grand-chose à voir avec les représentations qui leur ont trop longtemps collé à la peau. Bon nombre d’entre elles sont encore des femmes professionnellement engagées, occupant des postes à responsabilité.

Elles cumulent les activités, se cultivent, épaulent leurs proches, prennent soin d’elles. Les jeunes couples avec enfants comptent sur leur dévouement pour leur venir en aide. Elles sont épatantes, pleines de ressources.

Les grands-mères, le top du top! Seules capables d’assurer que la fête de famille se passe dans des conditions sanitairement acceptables, si l’on en croit le Vaudois.

La boutade présidentielle cache peut-être une autre réalité. Celle du respect que l’on doit à la personne qui est souvent la plus âgée de l’assemblée, et donc la plus fragile dans sa santé, si l’on en croit les experts.

À celle qui craint le plus de vérifier que ses proches ne vont pas lui jouer involontairement des mauvais tours. Pourquoi pas.

On verra bien, car d’ici à Noël, la situation peut encore changer!

