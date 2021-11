Vente aux enchères – Grands maîtres de la BD sous le marteau D’Hergé à Franquin en passant par Moebius, une vacation propose 136 œuvres de choix lundi à Paris. Avec un accent mis sur Matthieu Bonhomme et André Juillard. Philippe Muri

Hergé. Couverture originale du «Petit Vingtième» N o 52, du lundi 25 décembre 1939. Encre de Chine, gouache. Estimation: 120’000 – 150’000 euros. DR

La liste des œuvres présentées donne le tournis. Leurs estimations aussi, souvent. Mais il faut avouer que ces pièces-là valent le détour. Lundi à Paris, à la Maison de l’Amérique latine, 136 planches et illustrations de bande dessinée passent sous le marteau, lors d’une vente organisée par Daniel Maghen Enchères et Expertises.

Du très bon, voire de l’exceptionnel, à l’image de cette couverture originale du journal «Le Petit Vingtième» réalisée par Hergé en décembre 1939, juste avant d’être rappelé dans l’armée belge en tant qu’officier de réserve. Une image en forme de vœu pieux, avec une colombe de la paix acclamée par Quick et Flupke, l’agent 15 et différents soldats engagés dans un conflit mondial qui ne fait que commencer. Estimation? Entre 120’000 et 150’000 euros.

Hergé. Illustration préparatoire datée de 1956 pour un calendrier. Mine de plomb sur papier. Estimation: 70’000 – 80’000 euros. DR

Hergé encore, plus tard, en 1956. L’auteur de Tintin crayonne une illustration préparatoire pour un calendrier, où figurent les protagonistes de la série, de Haddock aux Dupondt en passant par Tournesol ou la Castafiore.

Une ronde endiablée estimée entre 70’000 et 80’000 euros présentée lundi par la commissaire-priseuse Astrid Guillon, au même titre que des planches ou dessins de choix signés notamment Franquin, Pratt, Gotlib, Vance, Giraud-Moebius, Rosinski, Sempé, Hermann ou Manara.

De cette vente se dégagent deux auteurs contemporains, André Juillard et Matthieu Bonhomme, sur lesquels le galeriste Daniel Maghen met un coup de projecteur particulier. Tous deux ont droit à leur propre catalogue. Des petits bijoux façon monographies, dévoilant dans le détail les pièces présentées, avec interview de l’auteur, photos originales, analyses et commentaires.

Juillard s’explique notamment sur la manière dont il construit une planche. «Chez moi, le souci de clarté est quasi obsessionnel», dit-il. Longtemps catalogué comme «pape de la BD historique», il raconte comment et pourquoi il est devenu scénariste dans ces deux superbes albums que sont «Le cahier bleu» et «Après la pluie».

André Juillard. «Les 7 vies de l’Épervier». Projet de couverture, 2021. Estimation 6000 – 8000 euros. DR

Lors de la vente de lundi, Juillard présente 31 œuvres, dont de superbes planches et projet de couverture pour «Le cahier bleu». Ainsi qu’une large sélection de dessins issus des «7 vies de l’Épervier», «Plume aux vents» et «Blake et Mortimer». Éprouve-t-il un déchirement à l’idée de se séparer de ses originaux? «Tel a été le cas. Pendant un temps, j’isolais jalousement ce que je comptais vendre de ce je voulais garder. Puis j’ai décidé de me détacher. Le caractère valorisant d’une vente est évident.»

Matthieu Bonhomme. «Wanted Lucky Luke». Illustration originale. Estimation: 10’000 – 12’000 euros. DR

Dans le catalogue qui lui est dédié, Matthieu Bonhomme s’exprime lui aussi sur le marché des originaux. «Présenter et accepter de se séparer de certaines de ses œuvres est un chemin d’apprentissage. Au début, je gardais tout dans mes cartons à dessins.

J’y étais trop attaché. Et puis j’ai évolué. […] Chaque vente en galerie a donné lieu à une exposition qui est comme un repère dans mon travail.» Lors de la vente de lundi à Paris, Bonhomme présente des originaux de «Wanted Lucky Luke», publié cette année, dont la couverture en couleurs de l’album estimée entre 15’000 et 20’000 euros. À acquérir également, des pages de garde réalisées en hommage à Morris, et une sélection d’originaux des séries «Charlotte impératrice» et «Le marquis d’Anaon».

