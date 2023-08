Chaque été, dans toute l’Europe, des villes parient sur de grandes expositions pour faire venir des touristes amateurs d’art ou curieux. Beaucoup de ces visiteurs étrangers dessinent leurs itinéraires de vacances en fonction, pour une étape culturelle. Genève présente plusieurs expositions cet été, souvent intéressantes, dont nous vous proposons une sélection dans cette édition. Mais, si l’on voulait voir des œuvres de Turner ou les toiles des fauves, il fallait aller à la Fondation Gianadda à Martigny. Dali-Giacometti, c’était à Zurich, Tinguely-Niki de Saint-Phalle à Fribourg. Et en ce moment, Paul Klee à Berne, Bernard Buffet à Bâle, Vuillard à Lausanne et Man Ray à Évian.

À Genève, on reste plus modeste. On ne se souvient plus quand un des noms de l’art qui parle au grand public a été présenté pour une grande rétrospective ou une confrontation avec un autre artiste majeur, à part l’exposition de cent toiles de Ferdinand Hodler en 2018, déjà au Musée Rath. Encore une fois, on peut voir des expositions de qualité à Genève, au MAH, au Centre d’art contemporain, au Musée Rath ou dans des fondations. Mais veut-on montrer au bout du lac une de ces expositions qui permettent de voir des œuvres importantes d’artistes connus?

Pour les cinquante ans de la mort de Picasso, on présente ici des affiches. C’est sympathique et bien programmé. Mais ne peut-on faire mieux à propos d’un des artistes les plus marquants du siècle. Difficile à monter, c’est vrai. Mais combien de Genevois iront à Paris voir l’exposition Basquiat-Warhol ou Vermeer à Amsterdam? Il suffit de voir les files de spectateurs qui attendent patiemment de pouvoir entrer dans les salles de ces grandes expositions pour se dire, qu’un tel investissement ne serait pas sans retombées.

Olivier Bot est rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

