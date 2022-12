Pièces à saisir – Grandes enchères de décembre Des pièces aussi rares que privées sont mises à l’encan chez genève enchères et chez Piguet la semaine prochaine. Avis aux amateurs! Carole Kittner

F.P.Journe Octa perpétuelle, numéro 63 sur 99. Estimation: 60’000-80’000 francs. RAPHAËL SUSTINA/DR

«Dans notre vente de décembre, on découvre autant de montres d’exception, de bijoux, de tableaux de maîtres anciens que d’objets ultracontemporains et c’est tant mieux, car notre objectif est d’être généralistes», assène Olivier Fichot, directeur de genève enchères. Des garde-temps donc et pas des moindres. En effet, quatre sublimes F.P.Journe, toutes issues de la même collection privée, seront mises à l’encan début décembre.

Prenons l’Octa perpétuelle, créée à l’occasion du 5e anniversaire des boutiques Journe dans le monde avec l’ouverture de l’enseigne à Tokyo. Il s’agit ici de la série Tokyo anniversaire limitée à 99 exemplaires. Avec son cadran en ruthénium, ses aiguilles en or rose et ses chiffres arabes noirs, elle est estimée entre 60’000 et 80’000 francs.

Dans un autre registre: ce très beau croquis signé Amedeo Modigliani, «Madame Dorival», signé et daté de 1917, dont l’estimation se monte entre 30’000 et 50’000 francs. Et dans la collection «Nouveau réalisme»: des pièces signées Ben, Ingeborg Lüscher, Arman, Daniel Spoerri ou encore César. Il y a aussi le petit tableau de Niki de Saint Phalle qui date de 1960 ou les résidus de la performance réalisée par John Armleder au Musée Rath de Genève en 1974.

Du côté de Piguet, nombreux sont les objets précieux mis à l’encan. À commencer par cette pendulette dôme solaire Patek Philippe portant la signature de la fameuse émailleuse Elisabeth Perusset Lagger, qui révèle ici tout l’art du cloisonné. La pièce est aussi une prouesse technologique car elle est uniquement alimentée par l’énergie photoélectrique. Estimation: entre 70 et 90’000 francs.

La tabatière impériale en or, émail et diamants au chiffre du tsar Nicolas Ier est quant à elle inédite à la vente. Véritable joyau de la famille princière Cantacuzène, de la maison Cantacuzino de Roumanie, elle est estimée entre 20 et 30’000 francs et rappelle l’excellence des orfèvres et joailliers de la cour impériale. Mais la deuxième partie de la collection du couple d’artistes mythiques Minkoff-Olesen réserve aussi de jolies surprises.

