Les JO de Tokyo en direct - Grande première: un Indien médaillé d'or en athlétisme

Athlétisme

Fabienne Schlumpf (30 ans) a bouclé les 42,195 km du marathon olympique à la 12e place, samedi matin à Sapporo, à un millier de kilomètres au nord de Tokyo.

La Zurichoise a rallié l’arrivée en 2h31’36, soit 4’16 après la Kényane Peres Jepchirchir, qui s’est imposée devant sa compatriote Brigid Kosgei, favorite de la course. Le podium a été complété par l’Américaine Molly Seide.

Le podium du marathon féminin AFP

Deuxième Suissesse en lice, la Soleuroise Martina Strähl (34 ans) a obtenu le 51e rang en 2h39’25.

Délocalisé à Sapporo comme les quatre autres courses sur route à la recherche de conditions météo plus clémentes, le marathon féminin s’est finalement déroulé dans des conditions comparables à celles de Tokyo et son départ a en plus été avancé d’une heure à la dernière minute. Après deux heures de course, il faisait 29 degrés pour 69% d’humidité.