Charte pour la biodiversité – Grande mobilisation pour sauver le Nant d’Avril Plusieurs actions seront menées jusqu’en 2030 pour revitaliser ce cours d’eau, considéré comme le plus maltraité de Genève. Xavier Lafargue

La deuxième étape de la revitalisation du Nant d’Avril (ici canalisé à la hauteur du chemin de Mon-Désir) sera pilotée par le WWF et le Canton. Elle durera dix ans. Lucien Fortunati

Genève vient de réactualiser la carte de ses cours d’eau. Qui l’aurait cru, il y en a 222! Et parmi eux, le Nant d’Avril. Il prend sa source à la frontière franco-suisse du côté de Meyrin, puis traverse Satigny pour se jeter dans le Rhône au niveau du bras de Peney. Un parcours de 6 kilomètres où il a été par endroits enterré, canalisé, ceint de murs de béton… De plus, il reçoit des eaux peu avenantes en provenance du CERN, de la Zimeysa (zone industrielle Meyrin-Satigny) ou encore des surfaces agricoles. Bref, cette rivière est considérée comme la plus maltraitée du canton. Mais sans doute plus pour longtemps.