Suisse – Grand succès pour s’inscrire à la vaccination dans le canton de Berne Au total, 40’000 personnes de plus de 75 ans se sont inscrites ce vendredi pour se faire vacciner dans l’un des neufs centres de vaccinations du canton.

Le canton de Berne pourra proposer de nouveaux rendez-vous dès qu’un autre vaccin sera autorisé et disponible. AFP

L’ouverture des inscriptions à la vaccination dans le canton de Berne a connu un vif succès, relate la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration dans un communiqué. Pour le moment, seules les personnes de plus 75 ans ont pu s’enregistrer dans le système afin d’obtenir des rendez-vous dans l’un des neufs centres de vaccination pour la première et la deuxième injection du vaccin.

Dès les premières heures du jour, les candidats se sont enregistrés sur www.be.ch/vaccination-corona ou, à partir de 8h, en téléphonant au 031 636 88 00. Quelque 2000 personnes sans accès à Internet ont ainsi pu s’inscrire. Bien que la ligne cantonale a pu recevoir jusqu’à 70 appels en même temps, mais il y a tout de même eu quelques temps d’attente.

À 6h, on comptait déjà plus de 4000 inscriptions et à 10h, plus de la moitié des rendez-vous proposés avaient déjà été attribués. À 12h, la Direction de la santé comptabilisait 100 000 visites sur le site www.be.ch/vaccination-corona. En milieu d’après-midi, la première tranche de vaccination était presque complète. Au total, 40’000 inscriptions ont été enregistrées.

Le canton de Berne pourra proposer de nouveaux rendez-vous dès qu’un autre vaccin sera autorisé et disponible. Il fera également savoir, via ses canaux de communication habituels et sur Alertswiss, à partir de quand de nouveaux groupes cibles pourront se faire vacciner.

Toutes les informations concernant la vaccination dans le canton de Berne sont publiées à l’adresse suivante : www.be.ch/vaccination-corona

