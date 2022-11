Photo d’illustration. LUCIEN FORTUNATI

Grand-Saconnex, 21 novembre

Les enjeux de la cession des terrains communaux pour le projet du tram Nations-Grand-Saconnex sont trop importants pour ne laisser cette décision qu’aux autorités politiques.

Cela doit faire l’objet d’un débat sur la place publique et d’une décision des citoyens du Grand-Saconnex par les urnes, car cette cession scellera le destin de notre commune, et définira, pour les années à venir, les axes de son développement. Voilà, en substance, ce que défendent les référendaires.

Les autorités dissimulent, derrière de la désinformation et des attaques sur les personnes, la réalité qui attend les habitantes et habitants du Grand-Saconnex: le début d’un vaste chantier qui va durer quinze ans; l’abattage du patrimoine arboré, qui mettra vingt ans à se reconstituer; l’élargissement de la route de Ferney depuis Carantec jusqu’à l’autoroute; la modification durable de notre environnement de vie avec des problèmes de circulation annoncés.

«Le projet proposé est mauvais sur ce point, il faut le reprendre et le transformer.»

Cette course effrénée sert avant tout les intérêts des promoteurs et les rêves de grandeur de certains de nos élus. Les référendaires, eux, demandent seulement que l’on réduise l’impact de ce projet de tram à l’aune des défis énergétiques, climatiques et humains qui nous attendent.

Le report modal est une nécessité, mais au service des habitantes et habitants. Il doit épargner la nature et les arbres. Semer du gazon entre les rails de tram n’est pas suffisant. On ne doit pas réduire la circulation d’un côté pour l’augmenter de l’autre. Le projet proposé est mauvais sur ce point, il faut le reprendre et le transformer.

Dans un monde où l’on questionne la croissance et les modèles de développement urbain, l’on continue à détruire et à bétonner. La densification de la «ville en ville» a des limites, elle doit rester «naturée» et à taille humaine pour rester attractive.

Alors pourquoi ne pas penser autrement cette commune déjà bétonnée sur un tiers de son territoire? Ce projet a une empreinte territoriale trop lourde, il n’est ni moderne ni innovant. Notre commune mérite mieux.

Ari Spassov

