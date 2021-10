Rumeurs de dysfonctionnements – Grand déballage au Municipal de Versoix Les élus veulent apaiser les tensions. Enquêtes, médiations et audits ont été réclamés lors de la dernière séance. Xavier Lafargue

Les élus versoisiens aspirent au calme et veulent faire toute la lumière sur le fonctionnement de leur administration. LAURENT GUIRAUD

Le Conseil municipal de Versoix du 11 octobre s’est ouvert sur un grand déballage. Il fait suite aux articles parus dans des médias fin août et début septembre dénonçant des dysfonctionnements à la direction de l’administration communale et au cœur même du Conseil administratif. Des allégations infondées, des rumeurs malsaines, comme l’affirment certains élus? Enquêtes, médiations ou encore audits sont réclamés pour y voir plus clair.

«Il est indispensable de lancer un audit sur le fonctionnement de l’administration et du Conseil administratif, effectué par une personnalité externe à notre commune.» Gilles Chappatte, conseiller municipal PDC

Rappelons que 18 des 27 conseillers municipaux (tous les PLR et les Verts ainsi qu’un PDC) ont récemment écrit à leur Exécutif pour obtenir des explications et au Conseil d’État afin qu’il ouvre une enquête (notre édition du 29 septembre). Une démarche qui n’a d’ailleurs pas fait l’unanimité au sein du Municipal. «Le consensus helvétique se liquéfie au profit de décisions individuelles», a critiqué le socialiste Patrice Marro. Mais tous s’accordent à dire qu’il est temps d’agir.

Abo Situation chaotique De vives tensions agitent la Mairie de Versoix Problème de management «Je n’ai pas vu la couleur de ces documents, relève l’indépendant Jean-Marc Leiser. Sur la forme, travailler en sous-marin pose problème. Sur le fond, j’ai l’impression que l’Exécutif ne fonctionne plus. Il y a un problème de management. Si le directeur de l’administration a le droit de faire des erreurs, le Conseil administratif a le devoir de le remettre sur le bon chemin.» Il recommande une médiation interne. «Les signataires de ces lettres se sont fait l’écho de faits ni vérifiés ni vérifiables, estime Gilles Chappatte (PDC). Notre fraction demande des éléments factuels. Il est indispensable de lancer un audit sur le fonctionnement de l’administration et du Conseil administratif, effectué par une personnalité externe à notre commune.» La Verte Aline Sauter Caillet appelle aussi de ses vœux cette enquête indépendante, tout en précisant: «Il n’y a pas de fumée sans feu…» Les décisions de l’Exécutif Cette fumée, l’Exécutif entend la dissiper. Il s’est réuni le 6 octobre. «Trois décisions ont été prises», indique la maire Jolanka Tchamkerten. D’abord, demander une audience au Conseil d’État afin qu’une enquête sur le fonctionnement administratif communal soit lancée. «Nous attendrons ses résultats avant de répondre aux élus signataires des deux lettres, précise-t-elle. Ensuite, nous allons lancer une procédure civile conjointe avec notre secrétaire général. Enfin, nous allons déposer une plainte auprès du Conseil suisse de la presse» concernant les articles incriminés. L’élue Verte souligne qu’elle s’est abstenue pour les deux dernières décisions.

Elle a par ailleurs lu un courrier des cadres de l’administration versoisienne. En substance, ils assurent ne pas souscrire aux allégations disant que le secrétaire général instaure un climat malsain dans les séances de cadres et sur le terrain. Ils relèvent que l’atteinte à l’image de la Ville de Versoix conduit à une perte de crédibilité et de confiance de la population envers son administration.

Démentir les rumeurs

Magistrate socialiste, Ornella Enhas critique ce «déferlement de violence suivi d’un tsunami médiatique. Le Conseil administratif a entrepris des démarches et se réserve le droit d’intenter d’autres actions.» Et son collègue Cédric Lambert de conclure: «Ces attaques intolérables émanent d’anciens conseillers municipaux aux grandes ambitions et d’anciens collaborateurs aigris qui sont devenus nos adversaires.»

Avocat mandaté par la Ville de Versoix, Me Romain Jordan, que nous avons contacté, précise que «le Conseil administratif de Versoix ira jusqu’au bout pour protéger la personnalité de son secrétaire général».

