Grand Conseil genevois – Le 30 km/h pilonné par la majorité des députés Trois motions hostiles au 30 km/h «généralisé» passent la rampe au parlement. Le Conseil d'État a six mois pour répondre.

Une zone 30 en ville de Lausanne. Le projet vaudois a aussi été retouché. Mai 2023 20min/Vanessa Lam

On ignore encore ce que donneront les Assises de la mobilité organisées par le conseiller d’État Pierre Maudet, mais on sait désormais ce que la majorité du parlement pense de la limitation de la vitesse des véhicules automobiles à 30 km/h dans le canton: du mal.

Vendredi, le PLR, Le Centre, l’UDC et le MCG ont fait passer trois motions mettant en cause la décision du Conseil d’État, portée fin 2022 par l’ancien responsable de la mobilité Serge Dal Busco, proposant de généraliser le 30 km/h sur près de 300 axes dans le canton. Le moyen était justifié à l’époque par la nécessité de lutter contre le bruit, mais la perspective avait provoqué une pluie de recours.

Que demandent les textes? En résumé, d’y aller en douceur, voire d’enterrer carrément la généralisation du 30 km/h. «Nous voulons que le Conseil d’État respecte la hiérarchie des réseaux et n’étende pas les zones 30 aux axes structurants», avance Alexandre de Senarclens (PLR). Pour Christo Ivanov (UDC) des solutions alternatives existent pour diminuer le bruit des véhicules, comme la pose de revêtement phonoabsorbant sur les routes ou l’organisation de campagnes de prévention contre le bruit. Son collègue de parti, Stéphane Florey, évoque des questions de sécurité: la mesure ralentirait les véhicules de police ou aux ambulances. Pour certains, le temps finira par donner raison aux opposants aux zones 30 avec le développement des véhicules électriques, plus silencieux. Quant au MCG, il a la solution pour limiter le bruit en ville: bloquer l’accès des lieux aux frontaliers.

La gauche consternée

La gauche se tape la tête contre les murs en entendant tout cela. Matthieu Jotterand (PS) dénonce cette «majorité qui regarde vers l’arrière pour aller de l’avant». Il ajoute: «Sur le bruit, vous direz ce que vous voudrez: au-delà de 30 km/h, le simple frottement des véhicules sur le sol provoque un bruit au-delà des normes». David Martin (Les Verts) rappelle qu’un quart des habitants souffrent du bruit du trafic et que le plan du Conseil d’État permettrait d’améliorer la situation pour 70’000 personnes». Il dénonce encore les arguments de la majorité qui, selon lui, caricaturerait le plan du Conseil d’État, lequel mettrait en place des mesures «proportionnées et différenciées selon le jour et la nuit».

Au vote, les motions passent la rampe. Prudemment, le parti de Pierre Maudet s’est abstenu… Selon la loi, le Conseil d’État dispose maintenant de six mois pour présenter un rapport sur le sujet «en motivant son refus s’il n’adhère pas aux propositions faites» par les motions.

