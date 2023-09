Grand Conseil genevois – L’assainissement des logements, futur front de combats homériques? Le Conseil d’État a refusé de demander un 3e débat pour un projet prévoyant d’importantes aides publiques pour les assainissements d’immeubles. La tension monte. Marc Bretton

La consommation d’énergie fossile doit diminuer en vue d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. CABRERA GEORGES

La transition énergétique va-t-elle devenir un sujet aussi brûlant que l’imposition? C’est possible. Pour l’heure, les partis empilent les fagots, reste à savoir qui apportera l’allumette. Vendredi en tout cas, on a évité l’incendie de peu.

Au terme d’un vif débat, le Conseil d’État a refusé de demander le vote sur un projet de loi prévoyant d’importantes subventions pour les propriétaires d’immeuble effectuant des travaux d’assainissement énergétique. Temporairement suspendu, l’objet devrait revenir devant l’assemblée dans un mois probablement.

Accord sur le fond

Le paradoxe, c’est qu’à la base, tout le monde est d’accord pour accélérer l’assainissement énergétique des immeubles du canton. Via le Département de l’aménagement, le Conseil d’État a abaissé les seuils des indices de chaleur à respecter. En outre, obligation est faite aux propriétaires de passer à une énergie non fossile en cas de changement de chaudière.

Les enjeux sont énormes, car le chauffage des immeubles représente la moitié de l’énergie consommée dans le canton. En outre, relève le rapporteur PLR de majorité, Adrien Genecand, «le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont encore assurés à 90% par les énergies fossiles». Reste que pour les propriétaires concernés par ces changements, la facture s’annonce salée et c’est sur la manière de les aider que les partis s’écharpent.

Passons sur les tractations en cours depuis des mois. Au final, c’est la solution la plus généreuse pour les propriétaires et la plus onéreuse pour les finances publiques qui a été retenue, puisque l’aide publique pourrait prendre en charge jusqu’à 50% du montant des travaux. Précision importante, en cas de subvention, ceux-ci ne pourront pas être répercutés sur les loyers.

Désaccord sur le reste

À entendre Nathalie Fontanet, ministre des Finances PLR, Genève ne peut simplement pas se payer ce projet qui inscrirait «un engagement hors bilan monstrueux dans le budget, avoisinant plusieurs milliards qui torpillerait la note des finances publiques».

Le ministre de l’énergie et du logement Vert Antonio Hodgers n’est pas plus tendre: «Vous voulez créer, dit-il à la majorité à la droite, un droit aux propriétaires les plus importants de se servir dans les caisses de l’État. C’est l’open bar pour tous les mauvais élèves de l’assainissement énergétique».

À peine le débat terminé qu’une pluie de communiqués a été envoyée à la presse. La gauche annonce qu’en cas de vote, elle lancera le référendum. L’Asloca a l’air partante aussi. On en est là, on verra dans un mois si les fronts ont bougé.

