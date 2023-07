Anti-gaspillage à Genève – Grâce aux frigos en libre-service, des tonnes de denrées échappent à la poubelle Une association vient d’installer un quatrième frigidaire communautaire à Genève. Une action solidaire et de revalorisation alimentée par les invendus et les dons. Aurélie Toninato

Le Free-Go de la Maison des Associations, à Plainpalais. LUCIEN FORTUNATI

Il y a un an, un frigo solidaire prenait ses quartiers à l’Espace 99, à la rue de Lyon, aux Charmilles. Sa mission: accueillir les invendus des petits commerces ainsi que les denrées que les particuliers n’ont pas le temps de manger. Aujourd’hui, trois autres «Free-Go» en libre-service ont été installés à la Maison des associations à Plainpalais, au centre de la Roseraie à la rue de Carouge et à la maison de quartier des Pâquis. Plusieurs tonnes de produits ont pu être sauvées grâce à cette initiative.

En Suisse, le gaspillage alimentaire représente 2,8 millions de tonnes par an, ce qui correspond à près de 330 kilos de déchets évitables par habitant et par an. Pour réduire cette proportion tout en favorisant la solidarité, Rémi Merle, secrétaire général de l’association genevoise Eco-Citoyen reconnue d’utilité publique qui agit pour promouvoir le développement durable, a lancé ce projet Free-Go.

Invendus et dons

Trois personnes, dont deux bénéficiaires de l’Hospice général, réalisent chaque jour une récolte d’invendus et de dons auprès de petits commerçants et d’épiceries en Ville de Genève, et alimentent les réfrigérateurs. Ils se chargent également du tri et de l’entretien des frigos. «Nous ne faisons pas concurrence à Partage (ndlr: la banque alimentaire), nous sommes complémentaires», précise Rémi Merle.

À cet apport s’ajoutent les produits des particuliers – fruits, légumes, pain, produits secs –, même si ceux-ci sont encore marginaux, concède le responsable. «Nous allons organiser dès septembre des actions pour promouvoir le projet et cette part devrait augmenter.» De plus, des récoltes seront désormais organisées directement au pied de certains immeubles, avec des bénévoles: «Notre but est aussi d’aller à la rencontre des habitants et de sensibiliser au gaspillage ainsi qu’aux éco-gestes.»

Le contenu des frigos est accessible à tous et répond visiblement à une demande, observe Rémi Merle: «Lorsqu’on vient remplir les Free-Go, il y a parfois déjà des personnes qui attendent devant l’installation. Il y a très peu de pertes: moins de 3% des produits finissent à la poubelle.» Parmi les bénéficiaires, on trouve une majorité de personnes âgées dont la situation économique n’est pas florissante, ajoute-t-il, mais aussi des étudiants et des habitants qui ne sont pas forcément dans le besoin mais veulent faire un geste solidaire.

3,2 tonnes sauvées par un seul frigo

Le seul frigo des Charmilles a permis de sauver, en douze mois, 3,2 tonnes de denrées, selon le secrétaire général d’Eco-Citoyen: «Le bilan est un peu moindre du côté des autres frigos pour l’instant. Ils sont moins visibles, mais ça reste des chiffres impressionnants, on ne s’attendait pas à autant.»

Chaque installation coûte entre 35’000 et 40’000 francs par an. Ces coûts sont couverts par des apports financiers ponctuels dont les principaux pourvoyeurs sont la Ville de Genève et la Loterie Romande, auxquels s’ajoutent notamment les soutiens d’une fondation privée et du Canton.

Un Free-Go a été installé près de la maison de quartier des Pâquis. DR

Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM). Après avoir notamment couvert le domaine de l'Education, elle est désormais en charge de la Santé, en particulier du Covid. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.