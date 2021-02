Un livre qui déculpabilise – Grâce aux corn flakes, mes nuggets sont bien plus sains Le livre «Good Junkfood» rend possible certains excès culinaires. La preuve. David Moginier

Vous me connaissez, le fast-food et moi, ce n’est pas le total amour. Même si je ne suis pas, de temps à autre, pour une recette un peu régressive, un peu rebelle. Alors, quand je suis tombé sur le livre «Good Junkfood», de Julie Schwob et David Nouet (Ed. Flammarion), ma curiosité s’est piquée. Voici donc deux auteurs qui proposent des recettes beaucoup plus saines et légères que l’industrie, tout en restant gourmandes. Voici donc leur version du nugget de poulet beaucoup moins gras.

Ingrédients: 400 g (12 aiguillettes) de poulet, huile de colza. Marinade: 30 g de moutarde forte, 5 g de paprika, 2 g de cumin, 5 g d’ail en poudre, 2 g de gingembre, 5 g de sel, 2 g de poivre, 25 cl d’eau. Panure: 2 blancs d’œuf, 50 g de farine, 70 g de corn-flakes grossièrement concassés, 2 g de sel, 2 g de poivre.