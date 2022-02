Des Jeux à l’autre bout du monde. Une édition hivernale sans culture alpine. Ni enneigement naturel. Ni public en raison d’une bulle sanitaire. Et en bonus un décalage horaire qui n’aide pas à rallumer la flamme olympique qui vacille ces dernières années.

Les skieurs suisses ont pourtant ravivé l’intérêt lors de cette cuvée 2022. Jamais un pays n’avait consacré quatre skieurs différents au sommet de l’Olympe dans la même édition avant le quadruple sacre de Feuz, Gut-Behrami, Odermatt et Suter.

Nadig et Russi (JO 1972) puis Schneider et Zurbriggen (JO 1988) faisaient partie de générations dorées plus connues que les sept Sages, mais semblaient appartenir à des héros du passé. Ceux de Pékin, dont certains brillent depuis plusieurs saisons, sont les noms et les visages qui permettent à la discipline alpine de se regarder fièrement dans le miroir. Et à tout un pays de vibrer à nouveau.

La moisson des Suisses n’est probablement pas terminée. Les Helvètes se piquent aux Jeux grâce à leurs héros sur lattes.

Ce renouveau du ski suisse a pour origine la débâcle des Mondiaux de Bormio en 2005 lors desquels les Helvètes étaient rentrés bredouilles. La remise en question, le travail, la stabilité retrouvée, des choix sportifs et marketing pertinents ont notamment permis de sortir la tête de la crevasse.

Aujourd’hui, c’est la densité de talents qui impressionne. Des personnalités qui ne laissent pas indifférents (Gut-Behrami), attachants (Feuz) ou bluffants (Odermatt). Chacun semble profiter de l’émulation, qui bénéficie aussi aux nouvelles disciplines, comme celle du freestyle de l’autre star des JO, Mathilde Gremaud. On a même déjà dessiné l’avenir en invitant la relève (Chabloz et Kolly).

La moisson des Suisses n’est probablement pas terminée. Les Helvètes se piquent aux Jeux grâce à leurs héros sur lattes. Et le ski alpin est redevenu une fierté nationale.

Sylvain Bolt est journaliste à la rubrique sportive depuis 2019. Il couvre en particulier le ski alpin et le freeride, mais aussi le cyclisme et l’athlétisme. Plus d'infos @SylvainBolt

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.