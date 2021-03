L’amour en pleine pandémie – Grâce au Covid-19, ils sont tombés amoureux Nicolas et Christophe se sont rencontrés il y a un an. Au second rendez-vous, ils ont dû se confiner ensemble. Cela a accéléré une relation aujourd’hui solide. Sébastien Jubin

Nicolas et Christophe, un couple qui s’est rencontré et formé en pleine pandémie de Covid-19. Yvain Genevay

C’est une journée rare qui marquera le début d’une histoire d’amour extraordinaire: le 29 février 2020. Ce samedi soir d’hiver, Nicolas, 32 ans, est en piste. Au milieu de la nuit, aviné, dans son appartement d’Auvernier (NE), il chasse via une application de drague sur son smartphone. «Je trouve un beau garçon qui se trouve à 28 kilomètres, c’est-à-dire à Fribourg.» Ni une ni deux, le Jurassien écrit un message explicite.

«Après notre première rencontre, je n’avais pas une excellente image de lui» Christophe

Christophe, 29 ans, se trouve chez un collègue au moment de la réception du message. L’ambiance est festive et lui aussi se trouve dans un état joyeux. «On a commencé à chatter et la drague est montée d’un cran.» Seulement voilà, l’heure est tardive et il n’y a plus de train pour Neuchâtel. Les deux hommes n’ayant pas de véhicule, la rencontre paraît impossible. Christophe rejoint son domicile à Granges-Paccot (FR) mais continue de discuter avec son contact virtuel. Une négociation s’engage. «Après cette longue discussion, j’ai pris le premier train de 4 h 30. Je me souviens qu’il faisait encore nuit.»