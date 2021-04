Crypto-succès suisse – Grâce au bitcoin, l’ancien réfugié est devenu millionnaire Dadvan Yousuf a vendu ses jouets pour acheter de la cryptomonnaie quand il avait 11 ans. Dix ans plus tard, le voilà riche et plein d’ambition. Rencontre. Gabriel Sassoon

Dadvan Yousuf habite le Dolder, hôtel cinq étoiles de Zurich. Franziska Rothenbuehler

Dadvan Yousuf n’est pas un apprenti comme les autres. Tiré à quatre épingles, il déambule au milieu des œuvres d’art du Dolder Grand comme s’il était chez lui. C’est normal, il loge dans le cinq-étoiles zurichois depuis quelques mois. On n’ose pas demander le prix de sa suite, mais on ne se fait aucun souci pour ses finances. À tout juste 21 ans, dont presque de dix années d’investissements dans le bitcoin, le jeune homme est assis sur une fortune considérable.

Dadvan Yousuf n’est pas un multimillionnaire comme les autres. De nationalité irakienne, il est arrivé en Suisse comme réfugié. Il termine en ce moment son apprentissage de commerce tout en dirigeant sa nouvelle fondation, à Zoug, cœur battant de la scène suisse du bitcoin. Son objectif? Rien de moins que «changer le monde», selon le slogan de l’organisation à but non lucratif. En misant notamment sur l’intelligence artificielle, la Dohrnii Foundation veut développer des outils d’investissement pour traders amateurs et professionnels de cryptomonnaies. Elle inaugurera prochainement sa propre devise.