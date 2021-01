Littérature suisse – Grâce à Zoé, Gottfried Keller se laisse lire en français La maison d’édition genevoise Zoé publie pour la première fois la version intégrale des «Gens de Seldwyla» en français. De quoi ravir les lecteurs du célèbre auteur. Benjamin Chaix

Gottfried Keller GETTY IMAGES

«C’est un peu comme si l’on avait dû attendre 2080 pour disposer d’une traduction allemande de «Derborence» de Charles Ferdinand Ramuz, qui parut en 1936, deux ans après l’original», souligne le maître d’enseignement et de recherche à l’UNIGE Dominik Müller, à propos de l’édition complète en français des «Gens de Seldwyla» de Gottfried Keller. Ce grand auteur admiré par Nietzsche, mais jusqu’ici peu lu de ce côté-ci de la Sarine, n’est pas un inconnu pour les Suisses qui ont serré entre 1956 et 1980 les billets rosâtres de 10 francs dans leur portefeuille. Sa barbe et ses lunettes ornaient ce bout de papier.

Longtemps avant, l’effigie de Gottfried Keller était déjà répandue dans tout le pays. En 1919, pour le centenaire de sa naissance, les Suisses étaient invités à commander des cartes postales éditées dans les trois langues nationales en souvenir du grand homme. L’une d’elles reproduisait le portrait de Keller peint par l’immense Arnold Böcklin en 1889.

L’année d’après, le 15 juillet 1890, l’auteur des «Gens de Seldwyla» rendait son dernier soupir à Zurich, sa ville natale. Le 16 juillet, «La Tribune de Genève» annonçait sa disparition par ces lignes: «Keller occupait le premier rang parmi les écrivains contemporains de la Suisse allemande. Il avait débuté avec éclat en publiant un volume de «Poésies lyriques» puis un second volume intitulé: «Nouvelles poésies». Ces deux recueils avaient révélé en lui un observateur délicat de la nature et du cœur humain».

Il avait abordé ensuite avec succès le roman et avait donné successivement: «Henri de Vert», «Les Gens de Seldwyla», «Sept légendes», «Nouvelles de Zurich», etc. Gottfried Keller était né à Zurich, le 19 juillet 1819. Il avait rempli, de 1861 à 1876, les fonctions de secrétaire de la mairie de cette ville.» Il était en réalité le chancelier d’État du canton de Zurich, c’est-à-dire le secrétaire du Conseil d’État et le chef de l’administration cantonale. Une occupation absorbante qui explique pourquoi les deux tomes des «Gens de Seldwyla» ont paru à presque 20 ans d’intervalle. Les cinq premières nouvelles qui les composent sont éditées en 1856 et les cinq suivantes en 1873.

Grâce à Zoé, elles sont disponibles pour la première fois en français dans leur intégralité, dans une traduction de Lionel Felchlin. Ne cherchez pas Seldwyla sur une carte. Cette ville et sa région sont sorties de l’imagination de Keller, mais le caractère helvétique de ces lieux et de leurs habitants n’échappe pas au lecteur.

Ses nouvelles se lisent comme des contes perspicaces et charmants, écrits dans une langue à la fois simple et personnelle. Dominik Müller, qui signe la postface, écrit que «Seldwyla est autant en Suisse que dans le royaume de la poésie». Embarquement immédiat pour ce beau voyage.