Football – Grâce à une belle réaction, les Suissesses s’évitent un camouflet Une équipe de Suisse à deux visages a été tenue en échec par la Zambie à Bienne (3-3). Menée de deux buts, elle a réagi après la pause. Florian Paccaud Bienne

Ana-Maria Crnogorcevic a ouvert la marque pour les Suissesses. keystone-sda.ch

La Suisse ne s’est pas rassurée lors de son avant-dernier match amical avant le Mondial (20 juillet - 20 août). En concédant le nul face à la Zambie vendredi à Bienne (3-3), la Nati est toujours en quête d’une première victoire en 2023. Gaëlle Thalmann avait pourtant prévenu, l’adversaire du jour «est très dangereux offensivement, avec des joueuses très rapides». Une prédiction qui s’est réalisée, les Suissesses étaient mises dans leurs petits souliers durant les 45 premières minutes. Même si elles ont réagi en seconde période, elles n’ont pas engrangé la confiance escomptée contre une équipe largement à leur portée.

Tout avait pourtant bien commencé pour l’équipe nationale. Après un joli travail préparatoire de Ramona Bachmann et un une-deux avec Alisha Lehmann, l’attaquante du PSG a décalé Ana-Maria Crnogorcevic, qui n’a pas manqué la cible (8e). Son 71e but sous le maillot national. Pour la première fois depuis qu’Inka Grings a succédé à Nils Nielsen, la Nati était en tête au tableau d’affichage. Mais cela n’a pas provoqué le déclic espéré. Bien au contraire.

Beaucoup de déchets

Commettant trop d’erreurs en tentant de poser son jeu, l’équipe de Suisse a souffert contre la puissance des Zambiennes. Une perte de balle de Meriame Terchoun a permis aux visiteuses de partir en contre, la frappe de Grace Chanda ne laissant aucune chance à Livia Peng (13e). Comme un signe, la pluie a commencé à s’abattre sur la Tissot Arena, garnie de 2542 spectateurs.

Après une perte de balle sans conséquences de la gardienne helvétique, c’est Luana Bühler, en position de dernière défenseuse, qui s’est fait piquer le cuir par Barbara Banda, laissant la capitaine de la 77e nation à la FIFA aller remporter son duel avec Peng (20e). Incapables de trouver des solutions entre les lignes et de servir Bachmann et Crnogorcevic dans de bonnes positions, les Suissesses n’ont pas réussi à réagir. Et elles ont été punies juste avant la pause par Racheal Kundananji (45e+5).

Débuts réussis pour Beney

La première sélection de la jeune Iman Beney (16 ans), faisant son apparition à la pause au même titre que Seraina Piubel et Eseosa Aigbogun, a coïncidé avec la fin des précipitations dans le Seeland. Et un tout autre visage présenté par l’équipe de Suisse.

Les trois nouvelles entrantes ont donné raison à Grings. Débordant sur la gauche, Aigbogun a centré pour Beney qui a intelligemment prolongé sur Piubel, déjà buteuse contre l’Islande (54e). Prenant le jeu à son compte et poussant pour rétablir la parité, la Suisse a vu ses efforts récompensés grâce à Coumba Sow (81e), bien servie dans la surface par Noelle Maritz. Mais les Suissesses ne sont pas parvenues à offrir à sa sélectionneuse son premier succès.

La Nati bénéficiera d’une dernière occasion de se mettre en confiance avant la Coupe du monde en Australie/Nouvelle-Zélande, mercredi prochain à Winterthour, elle défiera le Maroc des deux Servettiennes Imane Saoud et Elodie Nakkach, finaliste malheureux de la dernière Coupe d’Afrique des nations.

Afficher plus Tissot Arena, Bienne, 2542 spectateurs. Arbitre: Stacey Pearson (Ang). Buts: 8e Crnogorcevic 1-0; 13e Chanda 1-1. 20e B. Banda 1-2. 45e+5 Kundananji 1-3. 54e Piubel 2-3. 81e Sow 3-3. Suisse: Peng; Calligaris (46e Aigbogun), Bühler, Stierli (36e Riesen), Maritz; Mauron (46e Piubel); Reuteler (73e Sow), Bachmann, Crnogorcevic; Lehmann (76e Marti), Terchoun (46e Beney). Entraîneuse: Inka Grings. Zambie: Nali (76e Musonda); Belemu, Musesa, Mweemba, Tembo; S. Banda (45e Lungu); Kundananji, G. Chanda (45e H. Chanda), Katongo (76e Chileshe), Mapepa; B. Banda (76e Phiri). Entraîneur: Bruce Mwape. Avertissement: Kundananji (93e).

