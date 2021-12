Quête d’identité – Grâce à un test ADN, une Genevoise retrouve l’identité de son géniteur Issue d’un don de sperme anonyme en 1980, Vanessa raconte comment elle a pu, par le biais d’un test ADN et de données sur internet, découvrir l’une de ses branches généalogiques. Marianne Grosjean - Texte , Victor Magne et Théo Ducommun - Illustrations

Cet article a été illustré par des étudiants de la HEAD dans le cadre d'une collaboration HEAD x TdG

La récente votation sur le mariage pour tous a remis la question du don de sperme au centre des interrogations. Comment vit-on le fait d’être issu d’un donneur? La «Tribune de Genève» a pu rencontrer un témoin, Vanessa, et recueillir son témoignage: «Il y a trois personnes qui ont contribué à ma venue sur terre. Ma mère, mon père, et mon donneur. C’est une jolie histoire, je trouve!» Notre interlocutrice, née en 1980, est cofondatrice du site internet «Sur terre via donneur», qui vise à mettre en lien les personnes nées par ce moyen. Le plus difficile pour elle a été le secret de famille autour de sa conception ainsi que l’anonymat du donneur, qui était la règle jusqu’en 2001.

Vanessa a découvert ses origines sur le tard. Elle raconte son incroyable épopée. «Il y a deux ans, j’ai regardé l’émission «Le monde en face» sur France 5 qui s’intitulait «ADN quête des origines». Elle faisait le portrait de personnes nées d’un adultère, abandonnées à la naissance ou encore issues d’un don de sperme. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai été fascinée par ce documentaire que j’ai partagé avec tout le monde, y compris mes parents. J’ai aussi annoncé que je voulais m’acheter un de ces tests ADN commerciaux, qui permet d’obtenir toutes sortes d’informations, sur ses origines ethniques notamment. Avec ma sœur aînée Tanya, on a même proposé d’en offrir un à mon père pour son anniversaire!»

«Mon père était tout penaud»

Après cette proposition, les parents convient Vanessa, son frère jumeau et leur grande sœur sans leur conjoint et enfants respectifs. Ils leur révèlent que pour les concevoir, ils s’étaient rendus à l’époque dans une clinique spécialisée, la Frauenklinik de Berne, et avaient bénéficié de deux dons de sperme en raison de la stérilité de leur père. «Nous étions vraiment surpris, se souvient Vanessa, même si à bien y réfléchir, ils nous avaient toujours dit qu’ils avaient mis sept ans à avoir ma grande sœur… C’était un moment très touchant, mon père était tout penaud, il avait une petite larme à l’œil. On ne l’a aimé que davantage! C’est lui notre papa, rien ne change à nos yeux.»

Comment expliquer que ce secret de famille ait été gardé si longtemps? «À l’époque, soit à la fin des années 70, début 80, le corps médical conseillait aux parents de ne jamais révéler la vérité à leurs enfants.» La quête des origines commence alors pour Vanessa et sa grande sœur Tanya. Elles commandent sur internet un kit salivaire à faire soi-même et à envoyer dans un laboratoire affilié à l’étranger. «Selon les marques, le coût de ces tests varie entre 60 et 200 francs. Une fois le résultat connu, on peut inscrire ses données sur le site internet développé par la marque et regarder si on partage un pourcentage d’ADN avec quelqu’un qui aurait également fait ce test.»

Une première surprise attend Vanessa et Tanya, qui avaient appris lors de la conversation avec leurs parents qu’elles étaient techniquement demi-sœurs, puisque issues de deux donneurs différents: «Le taux de parenté entre nous, qui devait être de 25% en toute logique (et de 50% pour des vraies sœurs), montait à 34%. Tanya a été la première à soupçonner un lien de parenté entre nos donneurs.» L’apparition quelques mois plus tard de deux demi-frères biologiques de Vanessa également cousins de Tanya et conçus par don confirme que les géniteurs sont bien des frères. La quête se poursuit.

Sur un site anglophone, une dame âgée vivant aux États-Unis présente 4% d’ADN commun avec Vanessa, dont elle partage un ancêtre commun. Le fils de cette dame, passionné par l’histoire de la branche suisse de sa famille, livre aux deux sœurs son arbre généalogique. «Il a fallu procéder par élimination pour savoir à quel côté, paternel ou maternel de la dame américaine, nous étions reliées, afin de pouvoir ainsi descendre dans la branche et trouver nos géniteurs. Sans être totalement sûres de nous, nous avons contacté et convaincu un autre monsieur de 86 ans de faire un test ADN. Il s’est avéré être le cousin germain de mon grand-père inconnu. Il restait à faire le tour de toutes les descendances pour éliminer les options. On avait quelques critères: on savait par exemple que la famille devait comprendre au moins deux frères âgés de 20 à 40 ans à l’époque de notre conception.» Les sœurs finissent par identifier le couple de grands-parents desquels elles descendent, ainsi que le nom de famille probable des donneurs. Deux des trois frères pourraient potentiellement être concernés.

Lettre au donneur

En février de cette année, Vanessa et sa sœur contactent le fils de l’un des trois frères par le biais de la messagerie de son site internet, en lui exposant leur démarche. «Il a interrogé ses oncles et nous a écrit que l’un avait dit non, et que l’autre ne lui avait pas répondu. Or, nous savions que celui qui n’avait pas répondu avait fait des études de médecine à Berne à l’époque, et que les étudiants en médecine avaient souvent figuré parmi les premiers donneurs.» Quelques mois plus tard, après une autre concordance ADN sur la plateforme qui pointait encore une fois en direction des deux frères Suisses allemands, les sœurs rédigent une lettre à l’attention de l’oncle qui avait répondu à son neveu qu’il n’était pas donneur. «C’était un peu culotté, mais nous avons précisé que nous ne cherchions pas un autre père, encore moins un héritage (ndlr: ce que la loi suisse exclut), que nous allions respecter sa discrétion, mais que nous avions vraiment envie de découvrir la dernière pièce du puzzle concernant notre identité.»

Une stratégie gagnante puisque l’homme leur répond dès le lendemain, en leur disant qu’il sentait bien qu’elles n’allaient pas «lâcher le morceau», à l’instar de «chiens de chasse ayant flairé la piste du renard». Oui, il avait bel et bien donné son sperme régulièrement à côté de ses études jusqu’en 1980, tandis que son frère – celui qui n’avait pas répondu à son neveu – avait continué un peu plus longtemps. «A priori, il s’agissait du donneur de ma sœur, née en 1979, car la Frauenklinik assurait n’utiliser quasi que du sperme frais et non congelé», en a déduit Vanessa. N’ayant pas eu d’enfants par la suite, le donneur présumé a été heureux de rencontrer ses «filles» cet été. Un tout récent test de paternité positif effectué dans un laboratoire lausannois confirme la filiation.

«Je suis favorable au don de sperme quel que soit le modèle du couple. Je suis en revanche opposée à l’anonymat du donneur et au secret de famille qui l’entoure.» Vanessa

«Le donneur de ma sœur nous a dit qu’il allait en parler à toute sa famille. Nous verrons bien si c’est le cas, et aussi si ce «coming out» poussera son frère à nous rencontrer.» Et si ce frère, soit le donneur présumé de Vanessa, refuse? «Ce n’est pas grave, j’ai déjà l’impression d’avoir fini ma quête. Je me sens plus complète, plus ancrée, d’avoir découvert comment j’ai été conçue et d’où je venais. Même si ce qui est crucial est de grandir dans un environnement équilibré et aimant – ce qui a été mon cas – je crois qu’il est important de savoir d’où l’on vient pour construire son identité.»

L’importance de savoir d’où l’on vient, donc génétiquement d’un homme et d’une femme, c’est aussi l’argument de milieux récemment opposés à la votation du Mariage pour tous, qui ouvrait la voie au don de sperme pour les couples lesbiens. Partage-t-elle leur point de vue? «Non. Je suis favorable au don de sperme quel que soit le modèle du couple. Je suis en revanche opposée à l’anonymat du donneur et au secret de famille qui l’entoure. Or dans un couple lesbien, l’explication sur les origines intervient de facto très tôt: on ne peut pas être tenté par le secret, comme dans les familles hétérosexuelles qui peuvent faire passer le papa pour le géniteur.»

Historique du don de sperme en Suisse Afficher plus 1974 Autorisation du don de sperme pour les couples mariés hétérosexuels infertiles. Technique d’insémination artificielle, directement sur le col de l’utérus de la femme. Les donneurs sont toujours anonymes. 1985 Naissance du premier bébé issu d’une fécondation in vitro (FIV) en Suisse. 2001 Abolition de l’anonymat pour les donneurs. L’effet est rétroactif: un enfant majeur issu d’un don né avant 2001 a le droit d’obtenir les informations sur son donneur. 2021 Autorisation du mariage pour les couples homosexuels et du don de sperme – avec l’identité du donneur destinée au futur enfant majeur – pour les couples lesbiens. Le don d’ovocytes reste interdit en Suisse.

Marianne Grosjean est journaliste à la rubrique Genève spécialisée dans les enjeux de société. Auparavant, elle s'est occupée pendant 4 ans de la critique littéraire.

