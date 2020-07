Succès de la chaussure de luxe – Grâce à Roger Federer, On vaut deux milliards de francs L’entreprise de chaussures zurichoise et sa star copropriétaire veulent entrer en bourse. Les plans de croissance sont vertigineux. Virginie Lenk

On et Roger Federer ont lancé une nouvelle chaussure en début de semaine

Le nouveau modèle lancé en début de semaine a été surtout un coup marketing: «The Roger», une basket blanche, au nombre limité à 1000 exemplaires, était uniquement accessible par le biais d’une tombola organisée sur le site, ce qui implique l’enregistrement des données de l’acheteur potentiel. La jeune entreprise zurichoise prépare ainsi son entrée en Bourse, comme l’indique dimanche la «NZZ am Sonntag». Même si aucune date n’est encore précisée, plusieurs sources indépendantes ont confirmé au journal que les premiers préparatifs sont en route et qu’un premier rendez-vous sera pris à l’été ou en automne 2021.

Contactés par le journal, ni On ni Roger Federer ne commentent. L’entreprise, qui vient de fêter ses 10 ans, a largement communiqué l’automne dernier sur l’attache de la star du tennis mondial en tant qu’investisseur. Elle se montre en revanche plus discrète sur son livre de comptes. Elle écrit des chiffres noirs depuis 2014. Et selon les données disponibles sur le Registre du commerce, elle aurait de grandes ambitions. En février, la valeur d’une action était de 8884 francs, et il y en avait 217’000 en circulation. L’entreprise vaut donc 2 milliards de francs, une licorne dans le langage boursier, terme pour les start-up valorisées à plus de 1 milliard de dollars.

Le succès de la basket de luxe

Selon les experts qui se sont confiés au journal, cette somme astronomique ne reflète pas la valeur actuelle de l’entreprise, mais ses chances d’une introduction en Bourse réussie sont bonnes. La société se développe rapidement: d’ici à la fin de l’année, le nombre d’employés devrait passer de 560 à 700. Avec son dernier modèle, On s’attaque au secteur de la basket de luxe, un véritable phénomène de mode. Les ventes mondiales de baskets étaient estimées à 58 milliards de dollars en 2018 et devraient atteindre 85 milliards d’ici à 2024.

D’autres experts du milieu sont plus critiques sur la concentration de la marque sur la star du tennis et estiment que Roger Federer aurait dû rester en arrière-plan. L’euphorie par rapport à la nouvelle chaussure a d’ailleurs été limitée, écrit la «NZZ am Sonntag». Sur StockX, la plus grande plateforme de revente de chaussures de sport à la mode, «The Roger» s’est échangé à un prix moyen de 673 dollars, alors que des éditions limitées d‘autres marques se vendent à des prix supérieurs à plusieurs milliers de dollars.