Les défis de l’été (8/8) – Grâce à moi, le lac est un peu plus propre Tout l’été, nos journalistes relèvent des défis liés à des activités en vogue. Au programme cette semaine, le nettoyage du Léman, entre mégots, masques chirurgicaux et lunettes pour enfant. Frédéric Thomasset

Notre journaliste et son premier mégot ramassé de la journée. FTH

Au grand jeu des défis de l’été, j’ai touché le gros lot cette semaine. Une demi-journée entière à barboter dans les eaux du Léman, il y a pire quand même. Alors bien sûr, le challenge s’accompagne de quelques contraintes. Il m’est notamment imposé de participer au nettoyage citoyen du lac et de ses rives. Mais dans les faits, j’ai surtout l’impression d’avoir gagné une matinée à la plage.

C’est donc muni de mon masque et de mon tuba, et vêtu de mon plus beau lycra de surfeur – édition Hossegor 1999, soit la dernière fois qu’il a servi – que je me rends guilleret à Baby-Plage. Des images de chasse au trésor plein la tête, je m’imagine remonter à la surface quelques pièces anciennes d’un galion échoué.