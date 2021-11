Théâtre – «Grâce à Dieu», de l’écran à la scène L’œuvre de François Ozon sur le sujet brûlant de la pédophilie chez les prêtres catholiques est adaptée sur scène par François Marin. À découvrir à l’Alchimic. Katia Berger

Libérer la parole, on dirait que l’actualité n’a plus que ces mots à la bouche, qu’il s’agisse des violences faites aux femmes, aux personnes racisées ou aux membres de la communauté LGBTQI+. Pour ce qui est des victimes d’abus sexuels au sein de l’Église catholique, les événements se sont encore emballés le week-end dernier, à l’occasion de l’assemblée des évêques de France, à Lourdes, qui a vu l’institution battre sa coulpe et promettre une indemnisation aux quelque 330’000 mineurs ayant subi ces préjudices.

Alors que les affaires dites Bernard Preynat (ce prêtre pédophile actif au sein du diocèse de Lyon de 1972 à 1991) et Philippe Barbarin (l’archevêque qui a fermé les yeux sur ses exactions) battaient leur plein, le cinéaste français François Ozon sortait en 2018 un «Grâce à Dieu» qui les dénonçait via de vibrants témoignages. Deux ans plus tard, le metteur en scène romand François Marin s’empare du scénario, entre-temps publié par Ozon, sous forme de pièce de théâtre. La pandémie reporte la réception de la transposition, mais le sujet continue d’agiter les esprits. Rares sont les productions dramaturgiques en prise aussi directe avec leur matière.

Se soldent-elles pour autant par un échec artistique? De brillants exemples de théâtre documentaire interdisent pareil verdict. Dans le cas présent, si le plateau offre à la parole libérée des victimes une caisse de résonance plus intime que l’écran, et si la distribution d’une trentaine de rôles à cinq comédiens hyperactifs impressionne, on regrettera, il est vrai, que le rythme et le traitement de la thématique lorgnent plutôt du côté du dossier télévisé.

