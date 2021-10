L’exposition événement chez Beyeler – Goya peintre de cour et ensorceleur

Goya, de son nom complet Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828), a vécu jusqu’à 82 ans. Pas mal pour un scandaleux qui a osé peindre en pleine Inquisition «La maja nue» que la postérité célèbre parmi les chefs-d’œuvre les plus connus de l’histoire de l’art. Pas mal aussi pour ce tempérament, dont on murmure qu’il était peu commode – lui-même se peint l’air renfrogné – et qui traîne une réputation de grippe-sou. Il aurait demandé un supplément à ses modèles pour peindre leurs mains!

Et s’il faut encore ajouter à la légende de celui qui fut peintre officiel de la cour du roi Carlos IV et fut enseveli sans sa tête de peintre inclassable, c’est bien ce génie qu’il faut retenir: celui d’un homme qui, octogénaire, avouait son humilité dans cette note: «J’apprends encore», écrite sur un dessin. Un homme qui s’est laissé pénétrer par tous les arts et tous les mondes de son temps. Qu’ils soient belliqueux, royaux, religieux, mystérieux et mystiques. Ce n’est pas pour rien que Goya est considéré comme le dernier des classiques qui se servait de son art pour discourir sur la morale et l’éthique et le premier peintre moderne parce qu’il ne se cachait pas derrière un écran esthétique. Pour le comprendre, on se penche sur une de ses œuvres les plus impressionnantes, «Le Sabbat des sorcières».