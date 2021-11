Lettre du jour – Gouverner les petites communes Opinion Courrier des lecteurs

STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Marchissy (VD), 12 novembre

À la suite de l’article paru dans la «Tribune de Genève» du lundi 8 novembre, je ne peux m’empêcher de vous écrire quelques lignes relatives au sujet cité en titre.

Votations du 28 novembre Nouvelle gouvernance en vue pour les petites communes Ainsi, le brave peuple genevois va se prononcer et vraisemblablement largement accepter cette modification de la Constitution sur la gouvernance des «petites» communes.

Précisons que ce projet de loi du Conseil d’État vise à instaurer des conseillers administratifs dans les communes genevoises de moins de 3000 habitants. Il s’agit en conséquence de supprimer le régime actuel de maires et adjoints en vigueur jusqu’ici.

On parle de modernisation et d’harmonisation. Et le conseiller d’État responsable d’insister sur le fait que le nombre de démissions de ces dernières années l’a incité à repenser le système…

Le magistrat oublie juste de rappeler qu’un tel projet de loi avait déjà été présenté par le député radical que j’étais en 1999 (PL 8096 et 8097); je parlais alors, un peu insidieusement c’est vrai, d’adjoints porte-serviette qui n’avaient que peu de responsabilité par rapport au maire.

Ce sujet avait déclenché les foudres des communes, petites et grandes… En 2002, le parlement de l’époque avait ensuite largement refusé cette proposition. C’est vrai qu’à part le groupe socialiste, ma proposition avait écopé d’un accueil glacial et les oppositions étaient virulentes et sans doute disproportionnées… Mais c’est la politique!

Aujourd’hui, vingt ans après, je souris à l’émergence de cette proposition largement identique et qui fait quasi l’unanimité.

La morale, bien connue, de cet épisode est qu’il ne sert à rien d’avoir raison trop tôt… et tout seul. Comme l’a écrit Victor Hugo: «Il n’est rien d’aussi puissant qu’une idée dont l’heure est venue.»

Vivement que les magistrats communaux genevois se retrouvent, dès la prochaine législature, avec des responsabilités égales et soient maires chacun à leur tour, ce qui correspondra bien mieux à notre génome politique helvétique.

Roger Beer

