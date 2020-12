Lettre du jour – Gouvernement médicalopolitique Courrier des lecteurs

Genève, 2 décembre

Toute la population est affectée par ce manque de lien social que l’on nous impose.

Alors que l’on est privé de cinéma, de théâtre, de piscine et bain extérieur, de bistrot, de restaurant et de fête en famille, il restait un petit îlot de bonheur pour boire un café à une table extérieure, avec masque et debout! C’est aussi un peu de revenus pour ces cafetiers et boulangeries et la possibilité de ne pas s’aliéner leur clientèle.

Eh bien voilà que la garde prétorienne du gouvernement médicalo-politique a décidé que l’on ne pouvait pas offrir ce petit instant de bonheur aux Genevois et a donc enjoint ces établissements d’enlever ces petites tables extérieures et les amender!

Il est vrai que l’on pourrait s’expatrier en terre vaudoise, en voiture ou en train, et prendre le café-croissant. Alors que les Rues-Basses étaient pleines à craquer.

Non seulement on est en train de nous infantiliser, mais il y a un côté pervers à appliquer ces mesures sans proportionnalité tenant de la situation. On est en train de fracasser une jeunesse par des mesures dont on ne calcule pas les conséquences économiques et sociales.

Mais, me direz-vous, en tant que député faisant partie du premier pouvoir, qu’est-ce que vous faites? Eh bien, malgré la résistance de certains, on a délégué nos pouvoirs au Conseil d’État, qui l’a délégué à la médecine par peur de devoir répondre, plus tard, à un procès. Et donc, la politique s’est mise à jouer à la médecine et c’est là que cela devient dangereux. Mais ce qui est plus grave, on demande à la population d’accepter des mesures dont elle n’arrive pas à percevoir la rationalité. Cela a comme conséquence de développer, de la part de cette population, un comportement de méfiance face aux institutions et de favoriser la venue de régimes avec des conséquences sur nos libertés autres que celles de cette épidémie.

Ne perdons pas notre capacité à nous indigner.

Alberto Velasco, Député