Recette de saison (froide, la saison) – Goûtez donc à mes gentilles lentilles au haddock Un plat goûtu et fastoche, avec un poisson lointain et des lentilles vertes du coin. Parfaitement. Jérôme Estebe

Une entrée slurp pour égayer les soupers de la saison froide. ESTEBAN 1er

S’il y a une légumineuse qui nous en fait voir de toutes les couleurs, c’est bien la lentille. Rousse ou brune, noire ou blonde, orange ou rose, elle varie ses looks à l’infini selon les coins du globe où elle prospère. À Genève, c’est la verte du Puy qui a fait son nid, grâce à quelques producteurs avisés. Et tant qu’à se régaler d’une savoureuse graine protéinée, autant choisir une lentille de proximité. Une lentille de contact, si l’on ose dire. C’est donc celle-ci que l’on utilisera pour se bricoler une salade de lentilles au haddock, cerfeuil et raifort, recette d’hiver pleine de fer et de saveurs corsées.

La tactique

Rincez 50 grammes de lentilles par personne.

Balancez-les dans un faitout avec deux fois leurs poids en eau.

Ajoutez un bouquet garni et une carotte taillée en brunoise (soit en microdés).

Laissez glouglouter 20-25 minutes, jusqu’à ce que la lentille s’attendrisse mais ne s’effondre guère.

Pendant ce temps, émincez un oignon en rondelles, effeuillez quelques brins de cerfeuil et escalopez le haddock en très fines lamelles à l’aide d’une lame drôlement affûtée.

Pour la vinaigrette enfin, touillez jusqu’à émulsion satinée une cuillère à soupe de crème fraîche, trois cuillères à soupe d’huile d’olive, une cuillère à soupe de vinaigre de xérès et une cuillère à café de raifort.

Dans cet ordre ou pas.

Assaisonnez avec ferveur. Goûtez. Rectifiez. Regoûtez, etc.

Égouttez les lentilles, virez le bouquet garni, laissez tiédir puis mélangez le tout dans un saladier.

Et toc!





