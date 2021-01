Diplomatie – Gorbatchev espère un redémarrage des relations USA-Russie Le dernier dirigeant de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev, a appelé mercredi à «une normalisation des relations» entre les Etats-Unis et la Russie.

Le dernier dirigeant de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev, a appelé mercredi à un redémarrage des relations USA-Russie. KEYSTONE 1 / 1

Le jour de la prestation de serment du président élu américain Joe Biden, Mikhaïl Gorbatchev s’est exprimé au sujet des relations entre les deux pays.

«Les relations actuelles sont source d’une grande inquiétude. Malheureusement, c’est une réalité. Mais cela veut aussi dire que quelque chose doit être fait pour normaliser les relations», a-t-il déclaré dans une interview à l’agence de presse officielle russe TASS.

«Nous avons besoin de nous parler pour que nos intentions et nos actions soient claires» Mikhaïl Gorbatchev, ancien chef d’Etat russe

Prolonger le traité New Start

«Il faut commencer quelque part. Nous ne pouvons pas nous renfermer l’un et l’autre», a encore déclaré M. Gorbatchev, qui a appelé au dialogue entre les deux capitales et réitéré son appel à prolonger le traité de désarmement nucléaire New Start qui arrive à expiration le 5 février.

Successeur du traité Start I, signé en 1991 par Mikhaïl Gorbatchev et George H. W. Bush, le traité New Start maintient les arsenaux des deux pays bien en deçà de leur niveau de la Guerre froide. En vigueur depuis 2011, il limite à 700 le nombre de lanceurs nucléaires stratégiques déployés et à 1.550 le nombre de têtes nucléaires.

L’expiration prochaine, le 5 février, du traité New Start a été source de tensions entre Washington et Moscou, qui se disputent sur les termes de son renouvellement.

AFPE