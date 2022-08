Hockey sur glace – Goran Bezina met un terme à sa carrière de joueur Figure marquante du hockey romand, Goran Bezina raccroche définitivement les patins à 42 ans. Sa dernière étape aura été le HC Sierre, où il évoluait depuis 2019. Il sera désormais impliqué dans le projet de la nouvelle patinoire. Cyrill Pasche

A 42 ans, Goran Bezina a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur. S’il a joué la plus grande partie de sa carrière à Genève, il portait le maillot du HC Sierre depuis 2019. BASTIEN GALLAY / LPS

Ça y est, Goran Bezina raccroche ses patins. L’ancien défenseur international et capitaine de Genève-Servette évoluait au HC Sierre, en Swiss League, depuis 2019. «A 42 ans, c’était le moment d’arrêter!», a admis le désormais retraité du hockey.

Le Montheysan d’origine croate ne quitte toutefois pas le monde du hockey sur glace et encore moins le HC Sierre. Il jouera un rôle dans le nouveau projet de patinoire à Sierre en tant que consultant et sera appelé à collaborer avec son ancien coach et mentor à Genève-Servette, Chris McSorley. Il s’occupera aussi sur la glace des défenseurs du club valaisan.



Goran Bezina est l’une des grandes figures du hockey romand des années 2000. Il a passé trois saisons en Amérique du Nord entre 2001 et 2004 principalement en AHL avec l’équipe de Syracuse, et joué trois matches sous le maillot des Phoenix Coyotes devenant ainsi le deuxième joueur de champ romand (après Julien Vauclair en 2003) à patiner en NHL.

Pilier de l’équipe de Suisse

C’est avec l’équipe de Suisse que Goran Bezina (ici en 2006 contre le Canada) a écrit quelques-unes des plus belles pages de sa carrière.

Eric-Lafargue

Après avoir lancé sa carrière à Fribourg-Gottéron durant la saison 1998-1999, c’est avant tout avec l’équipe de Suisse à l’ère Ralph Krueger (11 participations aux Championnats du monde, un tournoi olympique en 2006 à Turin) et à Genève-Servette - où il est arrivé en 2004 - durant les années Chris McSorley que Goran Bezina aura écrit les plus belles pages de sa riche carrière.

Leader des Aigles

Goran Bezina (ici en 2019) a été le grand leader de Genève-Servette entre 2004 et 2019. Eric-Lafargue

Leader charismatique des Aigles durant près de 14 saisons entre 2004 et 2019, le Montheysan a guidé le GSHC à deux reprises jusqu’en finale des play-off (2008 et 2010), sans toutefois parvenir à mettre la main sur le titre tant convoité de champion de Suisse.

Plus de 1000 matches en Suisse

Il y a trois ans, Bezina avait quitté Genève-Servette et rejoint l’échelon inférieur en Swiss League, au HC Sierre. Le désormais ex-défenseur a aussi passé la saison 2016-2017 en KHL, à Zagreb en Croatie et a même fêté un titre de champion… d’Autriche avec Salzbourg en 2007, qu’il avait rejoint pour disputer les play-off de la ligue EBEL.

Défenseur au style de jeu rugueux, Goran Bezina empilait aussi les points offensivement. Eric-Lafargue

Dans l’élite du hockey suisse (LNA/National League), Goran Bezina a joué 877 matches au total et récolté 319 points. En y ajoutant les matches de LNB/Swiss League, Bezina a joué plus de 1000 matches en Suisse chez les professionnels.

Mercredi, l’un des plus grands joueurs romands de l’histoire a ainsi mis un terme à sa carrière qui avait démarré au plus haut niveau en 1998 à Fribourg.



