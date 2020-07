Coronavirus – Google prolonge le télétravail jusqu’en juillet 2021 Cette décision concernera presque tous les salariés à temps plein ou contractuels de la maison mère Alphabet dans le monde, soit environ 200'000 personnes au total.

Une large majorité des entreprises aux Etats-Unis s'attendent à maintenir au moins en partie le télétravail une fois la pandémie passée (archives). AFP

Face à la pandémie de Covid-19, le géant américain de l'Internet Google a annoncé lundi avoir décidé d'autoriser ses employés à télétravailler jusqu'à la fin de l'année scolaire à venir, soit juillet 2021. «Pour donner aux salariés la possibilité de s'organiser à l'avance, nous prolongeons jusqu'au 30 juin 2021 l'option permettant à ceux qui le souhaitent de travailler depuis la maison pour tous ceux qui n'ont pas besoin d'être au bureau», a écrit le PDG de l'entreprise Sundar Pichai dans un message transmis à l'AFP.

Cette décision concernera presque tous les salariés à temps plein ou contractuels de la maison mère Alphabet dans le monde, soit environ 200'000 personnes au total, a précisé le «Wall Street Journal», qui avait fait état de cette nouvelle politique de ressources humaines un peu plus tôt dans la journée. Google avait jusqu'à présent prévu d'autoriser ses salariés à travailler depuis la maison jusqu'à la fin 2020.

Selon le quotidien économique, M. Pichai souhaite notamment aider les employés devant s'occuper d'enfants, puisque le fonctionnement des écoles à la rentrée et pour le reste de l'année scolaire reste incertain un peu partout dans le monde. La décision permet aussi aux salariés de pouvoir mieux s'organiser pour la location de logements.

Approches plus flexibles

Alors que les préférences des salariés sur la présence ou non au bureau varient et que certaines directions s'interrogent sur l'efficacité du télétravail sur le long terme, les grands groupes de la tech ont généralement adopté des approches flexibles.

Le patron de Facebook Mark Zuckerberg avait ainsi estimé en mai que la moitié des employés de Facebook pourraient travailler de chez eux, de façon permanente, d'ici 5 à 10 ans.

Selon une enquête menée par l'Association nationale pour l'économie des entreprises (NABE) publiée lundi, une large majorité des entreprises aux Etats-Unis s'attendent à maintenir au moins en partie le télétravail une fois la pandémie passée.

Deux tiers des répondants estiment en effet que l'expérience de leur entreprise avec la pandémie de Covid-19 conduira à l'avenir à des modalités d'embauche et de travail plus flexibles et plus de 80% des répondants ont indiqué que leur entreprise conservera «un certain degré» de télétravail après la crise sanitaire.

( ATS/NXP )