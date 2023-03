Recherche d’actualités – Google doit des millions aux médias suisses, selon une étude Berne veut contraindre le géant américain à rémunérer les éditeurs helvétiques. Des chercheurs ont estimé le pactole à plus de 150 millions de francs par an. Gabriel Sassoon

Selon l’étude, la population suisse privilégie avant tout les recherches sur Google pour se procurer de l’information. KEYSTONE

Quelle est la valeur des extraits journalistiques qui s’affichent sur Google lorsque vous faites une recherche? La question sera au cœur du débat qui s’annonce autour de l’instauration en Suisse d’un «droit voisin» en faveur des médias. On entend par là le droit à une rémunération quand une plateforme web réutilise articles et autres productions. Une étude inédite, dont les conclusions sont publiées ce vendredi, a fait le calcul. Et selon ses conclusions, Google devrait verser pas moins de 154 millions aux éditeurs de presse helvétiques au titre de droit voisin.