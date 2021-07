Tournoi de Wimbledon – Golubic montre la voie du relâchement à Federer Tous les deux en quarts de finale, Roger Federer et Viktorija Golubic ne se sont jamais autant ressemblé qu’en ce dernier «Manic Monday» de l’histoire de Wimbledon. Mathieu Aeschmann

Aux anges après son récital contre Madison Keys, «Viki» Golubic a embrassé le gazon du court N o 18. keystone-sda.ch

Parce qu’on peut le regarder de mille façons, le tennis n’en finit plus de surprendre. Prenez Roger Federer et Viktorija Golubic, voilà presque dix ans que nous les observons sur tous les courts du monde. Et jamais l’idée de les comparer, de les associer, ne nous avait effleurés.

Le premier était tellement dominateur, confiant, adulé. La seconde si souvent fragile, inhibée, limitée. Un monde, ou plutôt un univers mental, semblait les séparer. Jusqu’à hier.

Il a donc fallu attendre le dernier «Manic Monday» de l’histoire de Wimbledon pour ranger les présupposés et tout remettre à plat. Par la grâce de deux sets en apesanteur contre Madison Keys (7-6, 6-3), Viktorija Golubic a soudain montré la voie au «Maître».