US Open – Golubic et Ritschard complètent le contingent suisse La Zurichoise et son compatriote, victorieux vendredi au 3e et dernier tour des qualifications, portent à six le nombre de représentants helvétiques dans le tableau principal. Simon Meier New York

Viktorija Golubic rejoint ses compatriotes Belinda Bencic et Jil Teichmann dans le tableau féminin de l’US Open. Imago

Viktorija Golubic a assumé son rang de favorite pour intégrer le tableau principal de l’US Open. La Zurichoise de 29 ans, 88e raquette mondiale et tête de série No 5 des qualifications, est venue à bout vendredi de l’Australienne Astra Sharma (WTA 191), en deux sets moins secs que le score ne l’indique (6-4 6-4). Primo, la rencontre a été interrompue à deux reprises par la pluie; deuzio, la partition de la Suissesse a connu des ratés et son inconstance aurait pu coûter cher.

Mais l’essentiel est sauf. Facilement irritée, notamment à l’occasion de ce vif échange avec l’arbitre après quatre jeux, Golubic a su retrouver le fil de la rencontre dans les moments importants. La preuve: elle a concrétisé sa seule balle de break lors du premier set, tout en défendant victorieusement les cinq qu’elle a concédées à sa longiligne adversaire. La Zurichoise ne s’est pas désunie non plus en début de seconde manche, lorsqu’elle a commis l’affreux jeu de service qui a permis à Sharma de revenir à 1-1.

Une première averse a renvoyé les deux joueuses au vestiaire à 2-2, balle de break pour Golubic dans le deuxième set. Puis le ciel est retombé à 5-4 service à suivre pour la Zurichoise. Deux pauses forcées qui auraient pu la perturber. Ce ne fut pas le cas, puisqu’elle a pu conclure dans son ensemble à mi-chemin entre le turquoise et la pistache. La Suissesse rejoignait donc Belinda Bencic, Jil Teichmann, Stan Wawrinka et Marc-Andrea Huesler parmi les représentants helvétiques à Flushing Meadows.

Ritschard aussi

Le quintet a été rejoint par une sixième tête, quelques heures et une longue averse supplémentaire plus tard. Le Zurichois Alexander Ritschard (ATP 185) a en effet réussi une jolie performance en venant à bout de l’Italien Franco Agamenone. 109e mondial et récent demi-finaliste à Umag, en trois sets (6-2 2-6 6-4).

Le droitier de 28 ans, coaché par son père Hans Ritschard, lui-même ancien joueur, accède pour la deuxième fois de sa carrière au tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem. La deuxième fois en deux mois, puisqu’il avait passé les trois tours préliminaires lors du récent Wimbledon, avant de s’incliner face à Stefanos Tsitsipas, non sans lui avoir proposé une très jolie résistance (7-6 6-3 5-7 6-4 en faveur du Grec).



