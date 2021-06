Tennis – Golubic déroule et fonce au troisième tour! La Zurichoise égale son meilleur résultat en Grand Chelem en dominant avec la manière Danielle Collins (6-2, 6-0). Mathieu Aeschmann

Viktorija Golubic a donné la leçon à Danielle Collins. AFP

Viktorija Golubic adore le gazon et, depuis deux éditions, Wimbledon le lui rend bien! Quarante-huit heures après sa qualification à suspense face à Kudermetova (11-9 au 3e), la Zurichoise (WTA 66) a donné la leçon à Danielle Collins (WTA 48) 6-2, 6-0 en seulement 63 minutes. La voilà de retour au troisième tour du Championships comme en 2019!

Est-ce possible d’imaginer un scénario de match plus limpide? Face à une adversaire en délicatesse avec son service et qui aura empilé les fautes directes, Viktorija Golubic a littéralement sauté à la gorge de l’Américaine dès qu’elle le pouvait afin de ne pas la laisser reprendre ses esprits.

Quart de finaliste à Eastbourne (défaite de justesse contre Kontaveit), «Viki» a démontré une nouvelle fois une vraie maîtrise du jeu sur herbe. Rapide sur les jambes, diabolique avec son slice de revers, la No 3 suisse devient irrésistible lorsqu’elle se projette vers l’avant de manière libérée comme ce mercredi soir sur le discret court No 8 de l’AELTC.

En 2019, son magnifique parcours – victoires contre Swiatek puis Putintseva – avait pris fin de manière un peu frustrante contre Dayana Yastremska. Puisse cette expérience faire office de balise face à la coriace herbivore Madison Brengle; le dernier obstacle qui se dresse entre Viktorija Golubic et un premier «Manic Monday»!

