Série culte – Goldorak revient sauver la Terre Héros iconique et symbole d’une génération, le robot géant reprend du service dans une BD 100% française. Philippe Muri

«Goldorak», la couverture. Éd. Kana

Il faisait chaud, ce jour-là. Le 3 juillet 1978, à 18 heures, l’animatrice Dorothée présente une série animée japonaise inconnue dans l’émission Récré A2. Lancé dans une période traditionnellement creuse en audience, «Goldorak, le robot de l’espace» va très vite devenir iconique, symbole de toute une génération. Xavier Dorison, scénariste de plusieurs séries réputées («Undertaker», «Long John Silver», «W.E.S.T») fait partie de ces quadras durablement marqués par ce héros créé initialement par l’auteur de manga Go Nagai.

Avec trois dessinateurs – Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Sentenac – et le coloriste Yoann Guillo, il redonne vie à la célèbre machine extraterrestre dans une BD 100% française. Au cours de cette histoire inédite, Hydragon, un robot de combat surpuissant, surgit des confins de l’espace et vient balayer les armées terriennes. Les habitants du Japon ont sept jours pour quitter leur pays, sous peine d’annihilation totale. Leur dernier espoir? Goldorak, bien sûr…

«Goldorak», extrait de l’album. Éd. Kana

«Il s’agissait de rendre hommage au personnage. D’être dans une forme de fidélité. En même temps, on voulait apporter un nouveau regard», explique Dorison sur Arte TV. Pour mener à bien son projet, qui se déroule dix ans après la fin de la série, le scénariste a pu compter sur un véritable team d’auteurs, tous fans de Goldorak. Au carrefour des trois cultures de la bande dessinée – le manga, les comics et la BD franco-belge – les dessinateurs ont totalement mélangé leurs styles respectifs après avoir obtenu le feu vert du créateur original, Go Nagai, en lui envoyant des photos de leurs figurines et jouets Goldorak.

Finalement, la réalisation de l’album a pris trois ans. Il va ravir les nostalgiques. Tiens, nous, ça nous donne envie d’entonner le célèbre générique de Noam, enregistré à l’époque en une nuit et vendu à plus de 3,5 millions d’exemplaires: «Il traverse tout l’Univers/Aussi vite que la lumière […]/ C’est Goldorak le Grand/Le Grand Goldorak»… Ah oui, vous aussi, vous l’avez dans la tête, maintenant…

Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». @phimuri

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.