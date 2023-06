Interview – Golden Hour, festivités horlogères à Neuchâtel Vanessa Chicha, cofondatrice et directrice d’Iconeek, la maison de ventes genevoise, décrypte les temps forts du week-end horloger qui se prépare. Carole Kittner

Vanessa Chicha, cofondatrice et directrice d’Iconeek. ICONEEK

La golden hour, cette fameuse heure dorée qui s’empare du paysage, prend sa pleine mesure samedi 10 et dimanche 11 juin à l’hôtel Beaulac de Neuchâtel. C’est ici que vont avoir lieu deux ventes aux enchères horlogères, une exposition, des démonstrations, des ateliers et un dîner de gala. Le tout, sous l’impulsion de la propriétaire de l’établissement, madame Lena bint Wail, passionnée d’horlogerie. Elle a mandaté Iconeek, la maison de ventes aux enchères horlogères genevoise, à organiser cet événement. Vanessa Chicha, sa co-fondatrice et directrice nous en dit plus.

Iconeek va fêter ses 10 ans l’an prochain. Quelles sont les spécificités de votre maison de ventes? Nous sommes de purs produits horlogers. Mon mari, Fabien, est horloger restaurateur de formation et j’ai travaillé pendant quinze ans dans l’horlogerie moi aussi. Je pense que ce combo est assez unique. Mais ce qui fait vraiment notre spécificité, c’est que nous sommes aujourd’hui la seule maison de ventes aux enchères purement horlogère genevoise. Dès le départ, en 2014, nous proposions à la fois l’activité de dépôt-vente et celle de conseil. Nous n’avons pas de créneau horloger spécifique. Autant les grands noms que les petites marques nous intéressent, pour autant que la montre soit de qualité et nous attachons une importance particulière à la sélection des objets.

Qu’est-ce qui a changé depuis? Iconeek a beaucoup évolué! Nous avons même construit de grandes collections horlogères qui ont été exposées dans le monde, édité des livres mais surtout, nous avons commencé en juin 2021 à organiser nos propres ventes à Genève. Il y en a deux par an en live, avec un commissaire-priseur mais sans public. L’idée est de réduire un maximum les coûts pour tout le monde. Donc pas de catalogue, par exemple. Cela nous permet de ne pas faire payer de commissions aux vendeurs!

Patek Philippe Réf 3448J avec calendrier perpétuel et phases de lune, estimée entre 90’000 et 150’000 francs. Elle sera l’un des lots phare de la vente Timeleess & Iconic Tiempieces 5. ICONEEK

Parlez-nous de l’événement Golden Hour que vous organisez ce week-end à Neuchâtel. C’est madame Lena bint Wail, de l’hôtel Beaulac, qui nous a mandatés pour le créer. La vente Golden Hour aura lieu à l’heure du crépuscule, à 19h, samedi 10 juin, avec 30 lots dont les bénéfices de douze d’entre eux seront reversés à la Fondation L’enfant c’est la vie. Les 18 autres lots sont des pièces thématiques, en or uniquement. Nous avons une très belle Gilbert Albert pour Omega, estimée à 2000 francs, ou une grande complication signée Patek Philippe, ou encore Paris Forever, une montre unique créée par un joaillier parisien autour des monuments de Paris. Mais aussi, des expériences offertes par des marques comme la visite de la manufacture Jaeger-LeCoultre. En marge de la vente, auront lieu une exposition dédiée à des maisons de la région avec des démonstrations d’artisans: des horlogers, des graveurs, des sertisseurs. Et un dîner de gala samedi soir. Le rendez-vous devrait devenir annuel.

Et dimanche 11 juin, c’est la vente Timeless & Iconic Timepieces 5 qui se déroulera. Que pouvez-vous nous en dire? Elle aura lieu à 15 h, toujours au Beaulac. Nous proposons 125 lots qui comprennent autant des chronographes Heuer que des Rolex Daytona, sans mentionner la Patek Philippe Réf 3448J avec son calendrier perpétuel et ses phases de lune. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Nous cherchons vraiment à répondre à la demande d’une clientèle plus élargie.

Quel a été le plus gros challenge dans l’organisation de cet événement? Le temps! Nous avons organisé le tout en moins de trois mois. Honnêtement, c’est un exploit…

