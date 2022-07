Rafraîchissement musical – GoGo Penguin entre les vagues acoustique et électronique Le trio de Manchester que l’on a pu écouter à Cully sort «Between Two Waves». Critique. Boris Senff

GoGo Penguin, de g. à dr.: le batteur Jon Scott, le pianiste Chris Illingworth et le bassiste Nick Blacka. DR

GoGo Penguin fermait la marche du dernier Cully Jazz Festival avec une fougue qui emportait l’adhésion d’un public enthousiaste alors que le retour aux concerts était encore récent. À découvrir le 5 titres «Between Two Waves», enregistré dans les studios Real World de Peter Gabriel, on mesure désormais à quel point le live a pu être un soulagement pour le trio de Manchester, qui semble avoir assez mal vécu le confinement.

«Dans les vies personnelles du groupe, il y a eu des célébrations, avec la naissance d’un fils, mais aussi des tragédies, avec la perte d’êtres aimés.» Chris Illingworth, pianiste

«Pendant les deux dernières années, la pandémie a affecté tout le monde, écrit le pianiste Chris Illingworth. Elle nous a réunis mais aussi divisés et séparés. Dans les vies personnelles du groupe, il y a eu des célébrations, avec la naissance d’un fils, mais aussi des tragédies, avec la perte d’êtres aimés. Ces moments peuvent simultanément nous faire ressentir de l’amour, de l’isolation, de la peur et de la confiance, de la fierté et de l’humilité. La couleur de cet enregistrement vient du voyage à travers ces expériences de vie, avec toujours quelque chose d’inconnu à la fin, qu’il n’y a pas lieu de craindre, juste une nouveauté à découvrir.»

Polarisation accentuée

Dans ses nouveaux morceaux, les trois musiciens – le bassiste Nick Blacka est toujours de la partie, mais le batteur Rob Turner est désormais remplacé par Jon Scott – n’ont pas renversé la perspective, visant toujours une équation esthétique où se rencontrent un certain minimalisme électronique et les échanges propres à un trio. Mais les Anglais ont peut-être renforcé cette polarisation, en accentuant les effets synthétiques du clavier sur deux morceaux grâce à la Palm Mute Pedal du pianiste danois Otto Sammy. Se revitalise aussi leur dialogue en chevauchant des thèmes plus complexes et des sonorités plus contrastées qu’auparavant.

On retrouve donc dans «Bewteen Two Waves» tout ce qui a fait le succès de GoGo Penguin mais entretissé d’une richesse sonore nouvelle, ponctuée de rebonds inédits entre les instrumentistes et gagnant en intensité expressive. Un rafraîchissement musical idéal en pleine vague de chaleur.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.