Ski alpin – Opérée la veille, Goggia gagne à St-Moritz, les Suissesses à la peine Même blessée, Sofia Goggia, s’est montrée samedi la plus rapide lors de la 2e descente programmée dans la station grisonne. Pour la première fois de la saison, Corinne Suter a dû déchanter. Florian Paccaud

Sofia Goggia a survolé les débats samedi dans la station grisonne. Getty Images

Grosse déception pour les Suissesses. Malgré un soleil radieux, les skieuses helvétiques n’ont pas été à la fête lors de la deuxième descente disputée à St-Moritz. Samedi, la meilleure d’entre elles, Joana Hählen, a terminé 9e (+1''29). La victoire est revenue à l’Italienne Sofia Goggia, qui, en dépit d’une main cassée, a remporté son 3e succès en 4 courses cette saison dans la discipline reine. Il s’agit de sa 18e victoire sur le Cirque Blanc.

Main gauche scotchée au bâton après son opération la veille pour soigner une double fracture des deuxième et troisième métacarpiens, Goggia a mis tout le monde d’accord, s’imposant avec respectivement 43 et 52 centièmes d’avance sur la Slovène Ilka Stuhec et l’Allemande Kira Weidle. Ce succès lui permet de conforter sa place de leader de la spécialité. Vainqueur la veille, l’Italienne Elena Curtoni a fini à 1’’16 de sa compatriote.

Suter ne confirme pas

Sur le podium lors des trois premières descentes de l’hiver, Corinne Suter n’a pas confirmé. La championne olympique de la spécialité a dû se contenter de la 14e place (+1’’49). Jasmine Flury (10e à 1’’32), Lara Gut-Behrami (12e à 1’’45) et Michelle Gisin (15e à 1’’54) se placent également dans le top 15.

Corinne Suter aura l’occasion de rectifier le tir dimanche lors du super-G, le deuxième de la saison. Le premier avait souri à la Schwytzoise, victorieuse à Lake Louise.

