Publicités d’époque – Gloire et méfaits du tabac s’exposent en affiches Des fac-similés de la collection de la Bibliothèque de Genève racontent les hauts et les bas de la cigarette. Benjamin Chaix

1 / 6 Fanion filtre garde l’arôme, par Noël Fontanet, Berne vers 1930. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Le couloir des coups d’œil, au premier étage de la Bibliothèque de Genève (BGE), est un espace d’exposition à connaître. Il offre ses parois à des présentations futées qui permettent à l’institution de montrer des pièces de son patrimoine sous la forme de fac-similés. Photos, affiches, illustrations diverses s’y étalent délivrées des contraintes imposées aux documents authentiques. Les reproductions d’affiches rassemblées là jusqu’au 19 novembre sont en format réduit par rapport aux originaux, ce qui permet d’en montrer plusieurs dans un lieu de dimensions modestes.

Parfum d’Orient

En partenariat avec Carrefour Addictions et le CIPRET (Centre d’information et de prévention du tabagisme), la bibliothèque ressort des publicités de 1903 à 1985 vantant la cigarette au temps où Genève en fabriquait. L’entreprise Ed. Laurens, notamment, produisait dans ses locaux de la route de Chêne la marque «Le Khédive», à base de tabac égyptien. Un goût d’Orient qui inspire aux affichistes des compositions délicieuses. «Turmac», de chez Rinsoz & Ormond à Vevey, exhibe un fez du plus beau rouge sur lequel est posé un porte-cigarettes et sa munition fumante.

La section historique de l’accrochage met l’accent sur le message positif longtemps transmis par les industriels du tabac. Ce dernier est associé à la séduction, à la force physique, aux bons résultats sportifs, aux voyages. On voit même en 1956 une jeune femme tout sourire tendant une pomme tentatrice à un beau gars qui la refuse en disant: «Mon merci, je préfère ma Parisienne filtre.» Inimaginable à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, lorsque les méfaits du tabac sont publiquement dénoncés par l’OMS et, bien sûr, ici par l’association Tabagisme Suisse dès 1973 et le CIPRET dès 1991.

Les affiches antitabac ne sont évidemment pas glamours. Sauf une, de 1998, qui présente deux jeunes gens échangeant un baiser passionné. «Non-fumeur… C’est meilleur!» affirme le CIPRET, avec au-dessus la mention: «Le tabac: 1 décès toutes les 9 secondes dans le monde.» Dégrisant.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.