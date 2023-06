Musique à Genève – Gli Angeli, une saison pour consolider ses conquêtes musicales En 2023-2024, ensemble genevois prolonge les explorations musicales saluées par le public. Tour d’horizon. Rocco Zacheo

L’ensemble Gli Angeli Genève lors d’un concert donné au Victoria Hall. AUDE NOWAK

Pendant de longues années, l’ensemble Gli Angeli s’est chargé d’une mission musicale hors-norme, entièrement tournée vers l’exploration sur scène de toutes les «Cantates» de Bach. Un chantier colossal, toujours ouvert. Les saisons se sont ainsi suivies, ponctuées ici et là par des projets plus resserrés mais tout aussi ambitieux, tournés vers tel grand oratorio, telle autre messe ou passion marquante.

Cette identité artistique déjà conséquente a connu une extension notable durant les dernières années, avec, notamment, un nombre record de concerts en 2022-2023, chiffre jamais atteint depuis 2005, année de naissance de la formation. Le public a adhéré en masse aux nouvelles propositions et donné ainsi des arguments au fondateur et directeur musical Stephan MacLeod et à ses complices pour poursuivre sur cette lancée.

De Machaut à Stravinsky

La «Chambre des Anges», partie de l’affiche entièrement consacrée au répertoire pour petits effectifs, sera ainsi reconduite dès septembre. Plusieurs concerts sont attendus ici, celui de l’excellent Quatuor Mosaïques, en particulier, fera la part belle à des œuvres de Haydn, Mozart et Beethoven. Il ne faudra pas manquer non plus le récital que donnera la violoniste Eva Saladin, qui accompagne Johannes Keller dans une chevauchée chromatique rare et intrigante au clavecin. L’instrument présentant vingt-quatre touches par octave… Un autre récital marque la section, il sera animé par Stephan MacLeod et par Benjamin Righetti à l’orgue. À saluer enfin le concert des lauréats du Prix Gli Angeli Genève, décerné au meilleur ensemble d’étudiants de la Haute École de musique (HEM).

Lancé il y a quatre ans, le festival Haydn-Mozart retrouvera toutes ses lignes en juin 2024 avec deux concerts à la cour du MAH consacrés respectivement au cor et à la clarinette. Et la série accueille aussi le chef Leonardo García Alarcón, qui dirigera au Victoria Hall «Paulus», premier des deux oratorios de Mendelssohn. Au chapitre des grandes pièces du répertoire sacré, relevons encore l’incursion dans la thématique du «Magnificat», à travers les partitions de Bach, Schütz, Rosenmüller et Pärt.

On goûtera à cela en plein air, si la météo le permet, face à la scène Ella Fitzgerald, au parc La Grange. Enfin, après le projet polyphonique dense et profond de la saison qui s’achève, tourné vers Josquin des Prez, Gli Angeli font la place en octobre aux motets des «Lamentations de Jérémie» de Thomas Tallis.

Deux propositions attirent encore l’attention. Une première collaboration avec l’Orchestre de la Suisse romande, pour un dialogue musical de Machaut et Gesualdo avec Stravinsky. Et il y a enfin la suite des «Cantates» de Bach, avec deux nouveaux épisodes en novembre et en mai prochains.

