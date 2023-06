Festival – Gli Angeli en grand vol sur Haydn et Mozart L’ensemble de Stephan MacLeod célèbre les deux compositeurs avec cinq concerts déployés sur quatre scènes distinctes. Tour d’horizon. Rocco Zacheo

Le chef Philippe Herreweghe est le grand invité du festival, où il dirigera «Elias», oratorio de Mendelssohn. MICHIEL HENDRYCKS

Parmi les développements qui ont marqué les activités récentes de l’ensemble Gli Angeli Genève, il y a celui-ci: un festival exclusivement tourné vers le répertoire de ces monuments que sont Haydn et Mozart. Deux éditions dans les annales ont permis à la formation fondée et dirigée par Stephan MacLeod de consolider les acquis et de prolonger une exploration loin d’être achevée. Cette aventure semble faire écho à une autre, à la longévité davantage marquée, celle qui se propose de parcourir l’intégralité des Cantates de Bach. Vaste projet qui a conféré à ces musiciens un trait distinctif remontant à la naissance de Gli Angeli, en 2005.

Un grand oratorio

Le programme de cette nouvelle étape du festival aligne les belles promesses. En prenant l’affiche par ses notes finales, on tient le point d’orgue de l’édition. Le 15 juin au Victoria Hall, le grand oratorio «Elias» de Mendelssohn sera à l’honneur, dirigé par Philippe Herreweghe, grande figure et invité d’honneur qui succède au regretté Michel Corboz et à Kristian Bezuidenhout. «C’est un grand honneur et une joie de laisser l’ensemble entre les mains d’un chef qui a tant compté pour moi et pour bon nombre de musiciens, souligne Stephan MacLeod. Philippe a exercé une grande influence sur nous et mon rapport à la musique vocale est depuis toujours marqué par son travail.»

Dans un tout autre cadre, suggestif et à l’acoustique généreuse, celui de la cour du Musée d’art et d’histoire (MAH), Gli Angeli se produiront à deux reprises, le 8 et le 11 juin. En livrant tout d’abord le «Concerto pour hautbois KV314/271» et la «Symphonie Nr. 34» de Mozart, ainsi que la «Symphonie Nr. 69» de Haydn. Et en se consacrant ensuite à quelques airs d’opéra pour soprano et castrat – aigu et grave – de Mozart, interprétés par l’excellente mezzo Marina Viotti. Et, bien sûr, Haydn sera encore là, avec sa «Symphonie Nr. 98».

Relevons encore un appendice intrigant, grande première pour le festival, avec un concert dînatoire au Kiosque des Bastions. Il prévoit trois plats et quatre sets musicaux d’une vingtaine de minutes menant vers la riche tradition de la chanson écossaise, qui a irrigué quelques pièces savoureuses de Geminiani, Haydn et Beethoven, notamment.

